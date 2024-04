La negociaciones para una tregua en Gaza se estancan mientras aumenta la crisis entre Biden y Netanyahu: "Lo que hace es un error"

Las relaciones entre los Gobierno de Estados Unidos e Israel empeoran al mismo ritmo al que las acciones militares del Estado hebreo sobre la Franja de Gaza engrosan la crisis humanitaria que se ha cobrado ya la vida de más de 33.400 palestinos. La tregua que desde hace días se negocia en Egipto está en un punto muerto y la tensión entre el presidente Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha pasado a la esfera pública, algo inconcebible hace tan solo unos meses. En la noche del martes, el mandatario estadounidense aseguró que su homólogo israelí está cometiendo "un error" en la ofensiva contra Hamás y pidió que se llegue a un alto el fuego cuanto antes.

"Creo que lo que está haciendo es un error. Es intolerable", declaró Biden a Univision tras ser preguntado sobre las acciones del primer ministro israelí. "Lo que pido a los israelíes es un alto el fuego y que permitan, durante las próximas seis u ocho semanas, el acceso total de todos los alimentos y medicinas que entren en el país. He hablado con todos, los saudíes, los jordanos y los egipcios. Están preparados para entrar. Están preparados para trasladar esta comida. Y creo que no hay excusa para no atender las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ya", añadió Biden en un tono cada vez más crítico contra el Gobierno israrelí.

Estados Unidos en uno de los tres países (junto a Catar y Egipto) que auspician las negociaciones de alto el fuego que desarrollan en el Cairo. Estas reuniones se están topando con el discurso israelí que asegura que, pese a que las tropas se han retirado del sur, la intención de realizar una operación en Rafah continúan. Además, los ataques aéreos han continuado tanto en la ciudad fronteriza con Egipto donde viven cientos de miles de refugiados como en el resto del sur de la Franja. El intercambio de rehenes por presos palestinos no llega a producirse, ya que el grupo islamista pide que para ello se produzca un fin definitivo de la ofensiva sobre el enclave pero Israel se niega, ya que asegura que su objetivo es acabar totalmente con Hamás.

De hecho, este miércoles el ministro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, aseguró que el Ejército entrará en Rafah y volverá a Jan Yunis, de donde las fuerzas israelíes se retiraron el domingo tras cuatro meses de asalto. "Entraremos en Rafah. Volveremos a Jan Yunis. Y operaremos en Gaza. Donde sea que haya objetivos terroristas, ahí estará el Ejército", dijo el ministro tras una reunión de su partido, Unidad Nacional. Esta declaración llegaba después de que varios medios israelíes reconocieran, a través de fuentes militares, que se puede producir un rearme de Hamás en la ciudad de Jan Yunis.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que su país desconoce la fecha elegida por Netanyahu para invadir Rafah y reiteró su oposición a un operativo de ese tipo. Blinken recordó que el presidente estadounidense había sido "muy claro acerca de sus profundas preocupaciones sobre la capacidad de Israel para poner a los civiles fuera de peligro". Asimismo, puso en cuestión que el Ejército israelí pueda llevar a cabo una invasión en Rafah sin causar "daño real a los civiles, a los niños, a las mujeres y a los hombres" que se refugian en esa ciudad. Reiteró estar comprometido con la derrota de Hamás, pero que las formas "importan".

Continúan las amenazas entre Israel e Irán

Con el aspecto diplomático parado, las tensiones regionales siguen aumentando. El bombardeo israelí sobre la Embajada de Irán en Damasco a principios de mes continúa provocando amenazas entra ambos países. Este miércoles el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha reconocido que su país atacará Irán en caso de que las fuerzas iraníes ataquen Israel. Katz ha respondido en la red social X al propio líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que había asegurado en su perfil que "el régimen maligno cometió un error por el que debe ser castigado y será castigado".

Jamenei ha asegurado durante un acto en la capital de Irán que "cuando el régimen ataca un Consulado iraní en Siria es como si hubiera atacado territorio iraní". Durante su discurso por el final del ramadán ha acusado al Ejército de Israel de "masacrar de forma desvergonzada a más de 30.000 hombres, mujeres y niños inocentes ante los ojos de todo el mundo".

"Que Dios maldiga al usurpador régimen sionista, que no sólo no detuvo la masacre de mujeres, niños y personas indefensas durante el mes de Ramadán, sino que incluso intensificó sus asesinatos. El derramamiento de sangre en Gaza durante el mes de Ramadán de este año molesta a los musulmanes de todo el mundo", ha afirmado.