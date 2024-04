Seguro que son muchos los consumidores españoles que han sucumbido a vender cosas que ya no necesitan en Wallapop o Vinted. Estas plataformas de venta de artículos de segunda mano se han popularizado en los últimos años debido al mayor interés de los ciudadanos por dar una segunda vida a lo que ya no necesitan y a una creciente concienciación social sobre la economía circular.

Se da la circunstancia de que en esta campaña de la Renta 2023-2024, que arrancó el pasado 3 de abril y donde se declaran los ingresos correspondiente al año 2023, el Gobierno ha incluido como novedad que los operadores de plataformas digitales informen sobre los vendedores que realicen anualmente más de 30 operaciones de venta de bienes con un importe superior a 2.000 euros.

Por tanto, esta nueva normativa, que es fruto de la transposición de la Directiva UE 2021/514, conocida como DAC 7, afectará a aquellos vendedores que hayan vendido 30 artículos o más en un año, con un importe de más de 2.000 euros en las ventas.

En esta coyuntura, a muchos ciudadanos les ha surgido la duda sobre si deben declarar sus ventas en plataformas digitales en el caso de superar los límites comentados. Fue el caso de Sandra, que en el encuentro digital que organizó 20minutos en colaboración con la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) aseguró que en 2023 había obtenido 3.400 euros vendiendo artículos de segunda mano en aplicaciones como Vinted o Wallapop y quería saber si tenía que declarar ese ingreso.

"Si ha obtenido un beneficio real en la venta de esos bienes de segunda mano, deberá tributar por esas ventas. En realidad, no es lo normal, que en la venta de un bien de segunda mano se obtenga un precio superior al de la compra original", aclararon Arturo Jiménez, director del Gabinete de Estudios de la AEDAF, y Marta González, subdirectora del mismo.

Venta por debajo del precio de compra

La clave reside, de esta forma, en si se ha logrado obtener un beneficio o por el contrario se trata de un ingreso del que no se ha sacado beneficio real tras realizar la operación. En general, la venta de artículos de segunda mano realizada como particular no deberá tributar por el IRPF siempre que no se obtengan beneficios. Este sería el caso de ciudadanos particulares que vendan sus artículos personales por debajo del precio de compra, es decir, sin que eso genere ningún tipo de ganancia patrimonial. En esos casos, las ventas no tributarán en el IRPF.

Sin embargo, los empresarios que utilicen la aplicación de Wallapop o Vinted como un punto de venta más, o aquellos particulares que reciban ganancias de alguna de sus ventas, sí deberán informar a Hacienda de sus operaciones si superan esos límites impuestos.

Wallapop ha estimado que la mayoría de los más de 19 millones de usuarios no deberá tributar por sus ventas en la plataforma, y que solo menos de un 1% es susceptible de superar los límites en un año tipo.

