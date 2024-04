Zaplana se desvincula del caso Erial y niega tener dinero en el extranjero

El expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana se ha desvinculado del caso Erial al negar que haya tenido dinero en el extranjero y que haya hecho negocios con alguno de los otros 14 procesados relacionados con el cobro de comisiones por la adjudicación de concursos públicos durante su etapa como jefe del Consell con el PP entre 1995 y 2002.

El también exministro ha declarado este martes por primera vez en este procedimiento judicial (se negó a hacerlo en la fase de instrucción) durante casi cuatro horas en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia y respondió a las preguntas del fiscal, que pide para él 19 años de prisión como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones y blanqueo en las concesiones de ITV y de parques eólicos. Ha sido el primero en hacerlo, aunque su abogado ha intentado que lo hiciera al final al sospechar que otros acusados han pactado confesiones a cambio de reducciones de penas.

Zaplana ha negado ser el propietario en la sombra de bienes y recursos económicos, que atribuye a varios de sus amigos más cercanos. Lo que no ha negado, sin embargo, es haber hecho uso de viviendas, yates e incluso avionetas, aunque siempre con la premisa de que no fue él en ningún caso el propietario, sino que se las cedieron gratuitamente, o bien las arrendaba.

También ha asegurado que no conoce, más que por haber leído el sumario del caso Erial, ninguna de las empresas a través de las cuales se canalizaron supuestamente los sobornos o mediante las cuales repatrió, siempre según los investigadores, los capitales de los que disfrutaba en el extranjero.

En numerosas respuestas, Zaplana se ha presentado a sí mismo como una persona dedicada a la "intermediación" para los negocios desde que dejó la política en 2008.

Preguntado por una documentación intervenida en su maletín personal sobre unas propiedades en Villajoyosa (Alicante) que los investigadores creen que manejaba oculto tras testaferros, ha respondido que era su amigo Joaquín Barceló quien estaba a punto de venderlas al propietario de El Pozo, aunque no ha sido capaz de recordar su nombre. "Habían llegado a unos acuerdos económicos y creo recordar que conllevaban un pago aplazado. Barceló me pidió que hiciera una gestión por ver si esos pagos podrían adelantarse. Si fuese yo el titular de esas propiedades no habría pedido ese papel, me lo sabría, lo pido precisamente por la ignorancia del asunto en el que voy a intermediar", ha señalado Zaplana. "De esas gestiones, señor fiscal, he hecho miles a lo largo de mi vida", dijo.

El exministro ha reiterado en varias ocasiones que jamás ha tenido fondos en el extranjero, y ha atribuido a Barceló el capital andorrano por el que preguntó al abogado uruguayo Fernando Belhot (otro presunto testaferro que ha colaborado con la justicia española), en una conversación mantenida en el Hotel Wellignton de Madrid que grabó la Guardia Civil.

Sobre la privatización de las ITV ha negado igualmente haber decidido nada ni haber hablado "jamás" con el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts con el PP Juan Cotino.