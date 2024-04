Sofía Suescun ridiculiza a Laura Matamoros por 'Supervivientes': "Ese día no fue al colegio"

Está claro que la relación entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros no va por los cauces que a ellos les gustaría, dadas las difíciles condiciones a las que se enfrentan en un reality tan duro como Supervivientes.

Declarados enemigos públicos, son constantes sus desavenencias y sus discusiones, a pesar de que empezaron su andadura en el concurso incluso con rumores de roneo entre ellos.

Ahora, la pareja del andaluz, Sofía Suescun, ha estallado en redes sociales contra la influencer, a quien ha ridiculizado por su paso por el concurso de Telecinco.

"¿Lo gran pescador que está siendo? Además de generoso. Vamos, yo soy él y a partir de ahora, viendo cómo se comportan sus compañeros, no les regalo ni un pez", asegura Suescun sobre su novio, en un vídeo en sus redes sociales.

"Lo digo porque, anoche, sus compañeros quisieron hacer un vídeo dejando a Kiko de egoísta y salieron mal parados. Concursantes de Playa Limbo, si os entran prisas por crear un vídeo, utilizad un poquito la cabeza", detalla, sobre la última trifulca del grupo.

"Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de la apnea, pero si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad para el cerebro de no mandarle oxígeno, no vas a estar más de la cuenta ahí abajo para quedarte lerdo", ha defendido.

Prueba que ganó Laura Matamoros. "Entiendo que ese día tampoco fue al colegio. Igual que cuando te explican cuál es el número pi, pero no quiero ser mala", hace referencia Suescun a cómo la hija de Kiko Matamoros falló en una prueba de cultura general a la hora de reconocer el número pi.

Y sentencia: "Ha quedado claro que los 'carpeteos' forzados no existen. Mi chico no me va a cambiar por nada, ni yo a él, ojo".