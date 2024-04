Una diputada de Vox acusa a Ignacio Garriga de facturar gastos propios en el Parlament

La diputada de Vox en el Parlament de Catalunya, Isabel Lázaro, ha acusado al secretario general del partido y líder en la cámara catalana, Ignacio Garriga, de haber facturado gastos propios a través del grupo parlamentario.

En una carta dirigida al comité ejecutivo nacional de Vox, avanzada por El Confidencial, Lázaro acusa a Garriga de haber pagado con tarjetas del grupo parlamentario envíos de comida a domicilio a través de la aplicación Glovo, así como gastos de peluquería, tintorería, barbería, supermercados y heladerías.

"Sumando todos estos importes, la cantidad es importante, pero la gravedad del asunto es el concepto. ¡Creía que nosotros veníamos a cambiar las cosas!", asegura la diputada en la carta, que también ha distribuido al resto de miembros del grupo parlamentario.

Tras tener conocimiento de estos gastos, Lázaro asegura que solicitó a Garriga una reunión, "pero no encontró el momento" para atenderla, aunque sí para comunicarle su destitución como presidenta de Vox en Tarragona.

"Me encuentro con la obligación moral de trasladar a todos los miembros del CEN dicha información, con la esperanza de que seáis vosotros quienes toméis las medidas que correspondan. No deseo ningún mal a un proyecto del que soy parte desde hace tantos años, por ello creo que esto no se debe permitir, hemos de mostrar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos", señala.

Fuera de las listas para el 12-M

Isabel Lázaro no formará parte de las listas de Vox para las próximas elecciones catalanas a pesar de que encabezó la candidatura de la formación por Tarragona en 2021, que ahora liderará el portavoz adjunto del partido, Sergio Macián.

Fuentes oficiales de Vox atribuyen la denuncia de Lázaro a este hecho, y acusan a la diputada de no haber expresado "ni en público ni en privado ninguna desavenencia con la contabilidad y el modo de llevar las cuentas por parte de la dirección del grupo parlamentario".

Además, las mencionadas fuentes señalan que los gastos de Vox se encuentran "debidamente auditados" ante el Parlament, y advierten de que la formación se reserva el derecho a tomar medidas ante lo que consideran "calumnias y acusaciones absolutamente infundadas" que solo buscan "dañar el proyecto político".

Por otro lado, el partido de Santiago Abascal ha aprobado este lunes sus listas para las próximas elecciones al Parlament, en las que Garriga se ha rodeado de diputados en esta última legislatura y en las que ha incorporado a Júlia Calvet, expresidenta de la entidad S'ha Acabat!.