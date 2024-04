Por si había alguna duda de que lo que se está viviendo dentro de la familia Cyrus es una guerra abierta, Noah Cyrus acaba de disiparla y cortarla de raíz: hoy por hoy, hay miembros que no se pueden ni ver los unos a los otros. De hecho, Noah ha dado la puntilla con un objetivo claro: su hermana mayor, Miley Cyrus.

El pasado viernes, 5 de abril, Liam Hemsworth, exmarido de la cantante de Flowers o Midnight Sky, a quien iban dirigidas precisamente estas canciones por lo mal que, en teoría, se lo hizo pasar, subió un selfi en el espejo de un gimnasio, mostrándose en blanco y negro con una camiseta sin mangas, de manera que se mostrasen sus enormes bíceps.

No es algo raro que Liam suba este tipo de contenido a su Instagram, pero sí lo que ocurrió a continuación: Noah, de 24 años, y que en teoría conoce toda la historia de su hermana, no tuvo reparos en darle a like a la publicación, si bien lo retiró en cuanto su gesto se había vuelto viral en redes.

"¡Muchas gracias a todos los que han visto Land of Bad [su última película, titulada en España Misión hostil]! Vuestros comentarios han sido increíbles. ¡Muy agradecido por todo el amor y apoyo!", escribió el intérprete australiano de 34 años, afirmando que había sido un "día de entrenar piernas".

Este like, de hecho, ha dejado patente que Liam, quien se divorció de Miley en 2019 tras ocho meses de matrimonio y una relación intermitente de 10 años, y Noah se siguen en Instagram. Liam también sigue a los padres de las cantantes, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, a pesar de que se divorciaron en 2022.

De hecho, Billy Ray todavía sigue al actor, pero ni Tish ni Miley siguen siendo sus followers. Miley, además, sí que está al tanto de las novedades que publica su hermana menor, pero no así con su exmarido ni con su padre, a quien le hizo la cruz desde que comenzó a salir con Firerose, una joven cantante y actriz de la edad de su hija.

Además, en la ruptura de la familia también ha tenido que ver que dos de los hijos, Noah y Braison Cyrus, no se llevan bien con el nuevo marido de su madre, el actor de Prison Break Dominic Purcell, y no asistieron a la boda. Sin embargo, los tres hermanos mayores, Trace, Brandi y la propia Miley Cyrus se han posicionado al lado de su madre.