Miley Cyrus y Pharrell Williams estrenan nueva canción: 'Doctor (Work It Out)'

Miley Cyrus, como ya hiciera en su momento Robert Palmer con su famoso Bad Case of Loving You, parece tener la cura para el amor. ha lanzado nada más comenzar este mes de marzo su nuevo single, titulado Doctor (Work It Out), una canción que supone su segunda colaboración con el productor Pharrell Williams.

Casi diez años después de su primera canción juntos, Come Get It Bae, que formó parte del disco GIRL del músico y en el que la artista no aparecía acreditada, Miley y Williams han vuelto a colaborar en un tema muy bailable y que supuso un descarte para Bangerz, el álbum que la intérprete de 31 años lanzó al mercado en 2013.

Doctor (Work It Out), según fuentes cercanas a ambos músicos, es una versión completamente actualizada, regrabada y con la reescritura de varios fragmentos de la letra de aquel tema que nunca llegó a publicarse porque, según explicó más tarde Williams en una entrevista a Zane Lowe para Apple Music, "no era el momento adecuado".

Además, su salida no ha sido siquiera a través de las plataformas, pues se escuchó por primera vez el mes pasado, durante el desfile de moda de la firma Louis Vuitton, marca para la que trabaja como director creativo el autor de éxitos como Happy, en la Paris Fashion Week.

El vídeo musical, dirigido por Jacob Bixenman, es una toda una declaración de intenciones de ambos artistas con este sencillo: buscar la sencillez en la alegría, el baile y la libertad, de manera que se observe un empoderamiento de Miley Cyrus, protagonista absoluta de los tres minutos que dura la canción.

Tacones, la gran melena con el peinado cardado con el que ya sorprendió en la pasada edición de los premios Grammy y varios modelitos en los que predominan el brillo y las transparencias, amén de un chaqueta de pelo. Mientras, la cantante canta "Déjame curártelo", el estribillo de la canción.

Ni rastro, eso sí, de una bata, una imagen que se ha hecho viral desde que la cuenta del medio Indie 505 en X, antes conocido como Twitter, ha comenzado el rumor de que Miley Cyrus formará parte de manera temporal de la próxima temporada de la serie Anatomía de Grey, algo que no está confirmado.