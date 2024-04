Scarlett Johansson, Taylor Swift o Miley Cyrus: famosos que odian buscarse en Internet

Aunque algunos lo puedan hacer como un divertimento por saber si hay alguien en el mundo con su mismo nombre o, incluso, con algo de vanagloria. Pero en el caso de las celebrities, sobre todo porque casi todas son mujeres, no siempre es una buena idea buscar su propio nombre en Google.

Algunas lo han hecho y otras no piensan hacerlo nunca, aunque las razones suelen ser las mismas: no soportan la impunidad de Internet, en el que cualquier personapuede soltar un comentario horroroso sobre ellas, que quizá les afecte anímicamente, y que no ocurra absolutamente nada. También es cierto que varias de ellas aparecieron en la famosa filtración de fotografías desnudas que tuvo lugar hace unos años.

Y a ello hay que sumarle ahora lo que puede producir la inteligencia artificial, con Taylor Swift, por ejemplo,ya habiendo vivido de lo que es capaz en su peor versión. En esta lista, ella y otras estrellas reniegan de buscarse a sí mismas en la red.

Blake Lively

Blake Lively en la MET Gala de 2022. Gilbert Carrasquillo / Getty Images

Blake Lively ya sabe lo que tiene que saber de sí misma. Al menos, esa es la razón que dio en 2010 a la revista Marie Claire. "¿Por qué? Quiero decir, estoy conmigo mismo todo el tiempo, ¿por qué querría verme en Internet? Puedo mirarme en el espejo. Creo que es destructivo", confesó. Además, en 2017, y sin revelar qué fue lo que encontró, la actriz le explicó a la revista Variety que la vez que se buscó en Google "terminó en una depresión total". "Creo que es una buena regla para todo en la vida no buscarse en Google porque Internet no es un sitio agradable", puntualizó.

Taylor Swift

Taylor Swift en los Globos de Oro 2024 Efe

Junto a los erizos de mar y los insectos conocidos como tijeretas, uno de sus grandes temores. Así de clara se mostró Taylor Swift cuando le preguntaron si se buscaba en internet. "Yo jamás me busco en Google. Y recomiendo que tampoco lo hagáis. ¡Pero mi padre sí que lo hace! Y él me envía enlaces que luego me tengo que ver. Pero es que esa es la única manera de que se entere de mis noticias", dijo en 2013.

Selena Gomez

Selena Gomez, durante la alfombra roja de los MTV VMAs 2023. FilmMagic

De alguien como Selena Gomez, que de cuando en cuando siempre se retira una temporada de las redes sociales, lo más normal era pensar que detesta buscarse en internet. Y así es. Pero sobre todo porque, como explicó en 2020 a Allure, ya lo hizo: "¡Oh, Dios! No lo hago desde hace años. Sinceramente, es que no puedo. Puedo ser y soy fuerte en muchos sentidos, pero creo que tengo un corazón demasiado sensible".

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson en el photocall del Festival de Cannes 2023 Getty Images

Si se quiere llevar una vida alejada del mundanal ruido, obviamente no se puede querer ser el centro de atención todo el tiempo. Y así lo explicó Scarlett Johansson en 2013 a la revista Elle: "Yo ya dejé de buscarme en Google; nunca sale nada bueno de hacerlo. Además, que te da como una visión inflada de ti misma, te hace sentir como si todos te estuvieran prestando atención. Y mira, no".

Emilia Clarke

La actriz estadounidense Emilia Clarke. ETIENNE LAURENT / EFE

"Yo tengo una regla y es sencilla: no buscarme en Google". Así de tajante se mostró Emilia Clarke en unas declaraciones a USA Today en 2016. "Sí, tengo mis redes sociales, pero no miro las cosas en las que otras personas me etiquetan porque, bueno, me ponen la cabeza como un bombo. Siempre es como 'Oh, ahora soy horrible y gorda'. Pero, si no lo leo, me evito encontrarme enemigos por ahí. Si me odias, no necesito saberlo", dijo la actriz de Juego de tronos.

Sarah Jessica Carter

Sarah Jessica Parker en 'Just Like That'. HBO Max

En la edición británica de Harper's Bazaar, en 2015, Sarah Jessica Parker fue contundente: ni se busca ni quiere saber nada de lo que digan de ella en redes, porque la gente puede ser muy desalmada. "Ni leo nada [sobre mí] ni me busco en Google. ¡Por Dios, no! No estoy hecha yo para esas cosas. Tengo curiosidad casi por todo en esta vida, excepto por lo que la gente tiene que decir sobre mí. Es la crueldad aleatoria lo que de verdad no entiendo. No es bueno para nadie. Me gustaría saber cómo retroceder en el tiempo, cuando no había nada de eso", explicó.

Miley Cyrus

Miley Cyrus en los Grammy 2024. Getty Images

Miley Cyrus aprendió que no debía buscarse más en internet en cuanto terminó su polémica actuación en los MTV Video Music Awards de 2013 con Robin Thicke. Y, afirma. fue una de las mejores decisiones de su vida. "Me niego a buscarme en Google. Y es desde ese momento en que dejé de querer saber qué decían de mí, ni te imaginas la persona tan feliz que soy", le confesó a Barbara Walters durante una entrevista. Además, le quiso dar ese mismo consejo a su hermana Noah, pero esta no se lo tomó especialmente bien, habida cuenta de la brecha familiar que viven hoy por hoy.

Brie Larson

La actriz Brie Larson. Monica Schipper / GA

Brie Larson puede ser perfectamente una de las actrices que más odio ha generado en redes, sobre todo desde el sector masculino, por encarnar a uno de los personajes más poderosos del universo Marvel y por ser una activista del feminismo. Pero por mucho que le digan, ni lo ha leído ni lo va a leer. "Muchos periodistas me han dicho: '¿Con qué frecuencia te buscas en Google?'. Y yo digo que nunca. De verdad que jamás he necesitado mirar internet para explicarme quién soy. ¡Y estoy al cien por cien comprometida con esta idea en mi día a día! Porque cuando tienes un objetivo y cosas que quieres hacer, siendo mi tiempo y mi energía tan limitados, tengo muy claro en qué quiero gastarlos. Y nada de eso es de mi interés", le explicó a Variety.

Julia Roberts

La actriz Julia Roberts. AFP via Getty Images

Julia Roberts no tuvo Instagram hasta 2018. Eso da una muestra de lo poco que utiliza internet y razón sobre por qué apenas se ha buscado. Hay que añadir que se considera demasiado sensible. "Es un poco como el algodón de azúcar. Se ve muy atractivo por fuera y no puedes resistirte a hacerlo, pero luego terminas con los dedos pegajosos y la alegría ha durado un instante", comparó en Marie Claire, "y puedo ser propensa a colapsar [si me busco en Google]. Hay un anonimato que hace que la gente se sienta respaldada a participar del odio".

Brad Pitt

El actor estadounidense Brad Pitt. GETTY

Tantos rumores y tantas habladurías sobre él y Brad Pitt ni se entera. A sus 60 años, el actor no solo no se busca en internet sino que, si sigue como en 2009, ni siquiera tendrá ordenador. "Dios mío, no [me busco en Google]. Para empezar, es que no tengo ni idea de cómo se usa un portátil", dijo entonces.

Johnny Depp

El actor Johnny Depp, en Festival de Cannes de 2023. Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty

Hay que remontarse a 2014, mucho antes de su mediático juicio contra su exesposa Amber Heard, para escuchar a Johnny Depp hablando sobre las redes. "¡Nunca me he buscado en Google y nunca lo haré! Me daría demasiado miedo descubrir las mentiras y las cosas horribles que se escriben sobre mí", dijo entonces.

Sin embargo, acabaría haciéndose Instagram y hablando de sus dos procesos legales contra la actriz de Aquaman: en el primero, en Reino Unido, se halló legal llamarle "maltratador" por haber encontrado pruebas de que había abusado de Heard en más de diez ocasiones; en el segundo, tanto él como Heard fueron condenados a pagarle al otro una suma de dinero por difamaciones y contratos cinematográficos perdidos.