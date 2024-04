La revelación de Luis Font, fundador de Locomía: "Hice negocio con mi cuerpo tras una proposición indecente"

Hace unos días, Luis Font, fundador del grupo Locomía junto a su hermano Xavier, hacía pública su situación, en la que se ve obligado a cantar en el metro por necesidad y para ganarse la vida. "No puedo dejar de ser quién soy, mi esencia es esta, soy este y siempre lo voy a ser, en el metro o donde sea", contaba, emocionado, a Socialité.

Sobre cantar en el metro, dijo: "He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando".

Luis Font volvió hace dos meses a Madrid en busca de una nueva vida, pero se le cerraron las puertas, por lo que empezó a cantar en el suburbano "por necesidad". "Tuve miedo los primeros días, tuve la sensación de miedo escénico, y mira que nunca lo he tenido y que he cantado delante de 50.000 personas. La gente me ayuda no solo con algunas monedas, sino mostrándose su cariño y su admiración. Me dicen que yo puedo. Y es verdad, si se quiere, se puede", aseguraba.

Ahora, ha concedido una entrevista a ABC en la que ha hablado de la prostitución como una parte de su vida. "Descubro que tengo un físico y unos atributos que salen de lo corriente. Por una proposición indecente que me hacen, me creo un alter ego, Nacho Delfierro, de origen italiano", ha relatado el artista.

En esa etapa vital recupera las ganas de vivir. "Yo venía a ser un zombi y Nacho era una persona que durante 60 minutos se sentía deseado. Hacíamos un intercambio, un trueque, pero curiosamente empecé a sentirme otra vez yo. Nacho me ayudó a avanzar en momentos puntuales. Este personaje que me inventé, y que ya no está en mi vida, me ayudó en un momento concreto a seguir avanzando. No me oculto de nada, para seguir uno tiene que ir cerrando etapas de su vida", ha reconocido.

Ahora, está a la espera de empezar en su nuevo trabajo como camarero en un hospital a media jornada: "Qué oportunidad tengo tan maravillosa de poder cuidar a las personas que nos cuidan, que son los camareros".