El regalo de casi 800 euros que Marta Riesco ha recibido por su cumpleaños: "Estoy superemocionada"

Marta Riesco se encuentra celebrando su cumpleaños rodeada de todos sus seres queridos. Si bien los últimos meses no han sido los mejores, la reportera no pierde la alegría y prueba de ello han sido sus publicaciones en redes sociales. Este 5 de abril la televisiva sopla los 37 años y lo hará con una gran fiesta a donde no podrá llevar uno de los regalos que más le han gustado.

"Estoy superemocionada porque me están empezando a llegar los primeros regalos. Este me acaba de llegar, pero no lo voy a abrir todavía. Es de parte de mi padre, de mi madre y de mi hermano. Estoy deseando abrirlo", ha comenzado a explicar a través de su cuenta de Instagram

Así, Marta ha mostrado a todos sus seguidores de qué se trataba. Aunque, antes siquiera de abrir la caja, ya se podía entrever qué sería. Como se podía leer en el envoltorio, son unos zapatos de la firma de zapatos de lujo Christian Loubutin: "A la fiesta de mi cumpleaños no me los voy a llevar".

Marta Riesco no se lo podía creer. marta.riesco/ INSTAGRAM

"Los primeros que tuve me los regaló una seguidora que ya se los había puesto ella. Eran de segunda mano, pero me hicieron una ilusión tremenda. Por primera vez, tengo mis primeros Louboutin de primera mano", ha explicado sin poder ocultar su ilusión.

El regalo, que ha sido enviado por parte de sus padres y Jorge, su hermano, es el modelo Kate. El zapato de tacón, que cuesta de acuerdo a la página web oficial de la firma 745 euros, cuenta con un tacón de 100 mm y está confeccionado en charol negro evocando escamas. Aunque lo cierto es que a la periodista le daban igual de qué modelo se tratase, pues le gustan todos.

El zapato cuesta casi 800 euros. marta.riesco/ INSTAGRAM

"Me muero", ha sido lo único que ha podido decir al ver los zapatos ya fuera de su caja. Aunque, lo cierto es que no ha querido probarlos para poder esperar a un momento especial. Y es que este tipo de zapato no solo es delicado por el precio, sino por lo mucho que debe de cuidarse.

Como así aconseja la firma, para que duren el máximo tiempo posible siempre debe de mantener el cuero limpio y seco. Además, al ser charol, debe de guardarlos en un sitio oscuro, lejos del agua y el calor. Aunque, por mucho que los cuide, el rojo de las suelas se acabará desgastando con el uso.