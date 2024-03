Marta Riesco comienza un tratamiento de congelación de óvulos: "Mi sueño siempre ha sido ser mamá"

Marta Riesco ha tomado una importante decisión. Así lo ha contado a través de su cuenta de Instagram. La televisiva siempre ha fantaseado con ser madre y ahora está mucho más cerca de lograrlo. Aunque desde que la periodista no haya vuelto a tener pareja desde que se separara de Antonio David Flores, si algo tenía claro es que quería congelar sus óvulos, y así lo ha hecho.

Por eso, ya en septiembre de 2023, Marta se sinceró con todos sus seguidores confesando que se veía "capacitada para el día de mañana tener hijos" y no le importaba si era sola o con pareja: "Tengo claro que quiero ser madre. Viendo a una de mis amigas que lo ha hecho, creo que me voy a animar y lo voy a hacer".

Así, ahora, casi siete meses después, Riesco finalmente ha decidido congelar sus óvulos. "Esta soy yo y prácticamente desde esa edad, he tenido un sueño, mi sueño siempre ha sido ser mamá. Me encantaría saber que hay un 'miniyo' por ahí por el mundo y hacerle muy, pero que muy feliz", comenzaba a explicar en su última publicación.

En el vídeo, en el que recopila imágenes de ella de pequeña, se puede escuchar su voz en off junto a una balada romántica de fondo: "Aunque muchas de mis amigas ya han sido madres, yo todavía no y como no sé cuándo será el momento en el que me decida a hacerlo, ya sea con pareja o sola".

Lo cierto es que todavía no tiene "claro" si en un futuro podrá tener esa posibilidad, por lo que ha decidido guardarse un as bajo la manga por si llegara el momento de necesitarlo: "Ya he empezado el proceso, con las pruebas para ver que todo está bien y me han dicho que tengo una capacidad ovárica muy alta".

"Han comenzado las analíticas y en breve os explicaré cómo es todo este proceso para congelar los óvulos y en un futuro poder ser mami con unos óvulos de calidad, con unos óvulos de mi edad", ha finalizado muy contenta e ilusionada con su decisión.