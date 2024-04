Laura Escanes modifica uno de los tatuajes que se hizo por Risto Mejide

La influencer Laura Escanes ha revolucionado las redes sociales tras mostrar el cambio de uno de los tatuajes que se hizo durante su historia con Risto Mejide. La creadora de contenido, en lugar de eliminarlo, ha decidido modificarlo y lo ha compartido con sus seguidores.

"Solo quiero aclarar que nunca me he arrepentido de los tatuajes porque son algo que en un momento sentí y algo importante para mí", aseguró Escanes. "Pero como consejo: ni nombre ni firmas. Todo lo demás me parece estupendo, ya sea de novios, amigos, familia o viajes", añadió.

La influencer se tatuó la palabra 'Mía', el título que puso Risto Mejide a una carta que le dedicó cuando estaban juntos. En lugar de eliminarlo con láser, Laura Escanes ha decidido transformar la palabra para cambiar su significado y no tener que borrarlo.

'Story' de Instagram de Laura Escanes. LAURA ESCANES / INSTAGRAM

A través de sus stories de Instagram, compartió una imagen del resultado. 'Míami' es la palabra que ha elegido la creadora de contenido para deshacerse de otro de los tatuajes que se hizo por su expareja, pues ya había eliminado la firma de Mejide que tenía tatuada en el trasero.

A través de las redes sociales, muchos usuarios han reaccionado a la modificación del tatuaje. "Yo me habría puesto delante un 'soy' y habría quedado maravillosamente empoderada", "Que mal, pudiendo haberse puesto 'pandemia'" y "Se tenía que haber puesto 'miarma'", han sido algunos de los comentarios.

La presentadora del pódcast Entre el cielo y las nubes también tiene una frase tatuada por su exnovio Álvaro de Luna. "Todo contigo", es la frase que tiene tatuada en la mano, pero de la que no se ha pronunciado ni ha indicado que tenga intención de eliminar.