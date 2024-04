La banda Kiss vende su catálogo, nombre e imagen a una compañía de hologramas por más de 270 millones de euros

A principios del pasado diciembre, en el Madison Square Garden de Nueva York y como parte de su gira de despedida, llamada End of the Road, el grupo de rock Kiss "subió" al escenario a unos particulares compañeros: sus propios hologramas generados a partir de la inteligencia artificial, que además estaban "customizados" con efectos especiales y que realizaban acrobacias que ellos, por la edad, ya no pueden realizar.

Los integrantes aprovecharon aquel momento, además, para dar a conocer que, en la forma de dichos avatares digitales, iban a seguir ofreciendo conciertos literalmente para toda la eternidad. Pero ahora, además, acaba de darse a conocer que la compañía que organiza estos espectáculos de hologramas se ha convertido en la propietaria de todo el catálogo de la banda.

Pophouse Entertainment, como se llama la empresa, no solo es desde ya dueña, según informan desde medios como TMZ, de canciones míticas como I Was Made For Lovin' You, Rock and Roll All Nite o Beth, sino que el acuerdo también incluye el nombre de la banda y, por supuesto, su icónica imagen, con las caras pintadas en blanco y negro.

El acuerdo con la compañía, la misma que ya se encargaba de los hologramas digitales, se ha cerrado en torno a los 300 millones de dólares, unos 276,8 millones de euros. El CEO de Pophouse ha prometido que se va a salvaguardar así el legado musical de la banda.

"Kiss ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y a lo largo de sus 50 años de carrera no ha cesado de traspasar los límites de la cultura popular. Las misteriosas personas que componen el grupo, sus incomparables virtudes y sus imágenes icónicas los han convertido en una fuerza cultural y en un valor legendario con un atractivo multigeneracional", ha declarado.

Pophouse Entertainment también es la misma compañía que ha estado haciendo este tipo de espectáculos basados en hologramas para otra banda mítica: ABBA.