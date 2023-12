Nunca dejarán de sonar. O, al menos, la intención es que jamás tengan que verse relegados de los escenarios. Aunque ellos mismos ya no estén sobre el mismo. Porque la banda de rock KISS tiene decidido que quieren seguir de gira eternamente gracias a la magia de los píxeles y de los avatares digitales.

El legandario grupo, con sus famosas caras pintadas de blanco y negro, tocaron este mismo fin de semana en el Madison Square Garden, como parte de su gira de despedida, End of the Road. El del sábado por la noche era, por tanto, su último concierto en vivo, tal y como se había anunciado. Y sin embargo, decidieron tener la última palabra.

En lugar de seguir cantando y bailando ellos mismos, Gene Simmons y compañía dejaron que fueron sus homólogos generados por Inteligencia Artificial quienes lo hicieran en forma de avatares digitales, de manera que podrán seguir ofreciendo conciertos literalmente para siempre.

Se llama KISS Online y, según han dado a conocer, marca la nueva era de la banda. Sus miembros, han explicado, se pusieron varios trajes de captura de movimiento y grabaron un concierto suyo como si fuera real, para que luego pueda ser reutilizado y retransmitido durante los años venideros.

A todo ello hay que añadirle que los han "customizado" con efectos especiales y con detalles como alas demoníacas o poder escupir fuego por la boca, así como diversas acrobacias que obviamente hoy en día no serían capaces de hacer por sí solos debido a su edad.

Aun así, todos han quedado bastante asombrados con el resultado y están deseando mostrárselo al mundo al completo, ya que en el citado concierto solo pudieron hacerlo durante un bis en el que interpretaron la canción God Gave Rock and Roll to You.

Sin embargo, sus avatares aparecieron en pantalla en lugar de como hologramas a tamaño real, la cual es la verdadera intención para el futuro, aunque no hay una fecha para el debut.

Por ahora, en redes, los fans se han mostrado dubitativos al respecto, con algunos apoyando la decisión de la banda y otros explicando que todo tiene que tener un final a la altura y no alargarlo hasta perder su verdadero significado.