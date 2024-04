Paul Thin lanza su primer 'single' tras salir de 'OT 2023': así es 'Dónde', una canción urbana que mezcla hip hop y pop

Para muchos, la espera ha sido larga, pues se lleva hablando semanas de esta canción. Pero finalmente, los fans de Paul Thin han podido escuchar su primer single, Dónde, que se ha estrenado este viernes en exclusiva en Amazon Music.

Ya se habían escuchado algunas partes de este tema, pues el granadino lo comenzó a componer en la Academia de OT 2023 con la ayuda de la producción de Fresquito y Mango. Aun así, la versión final ha cambiado mucho.

Dónde es un canto al desamor y una reflexión sobre el rumbo que toma su vida tras una relación que acaba porque necesita aprender a querer y aprender a quererse.

"Años pendiente de que salga bien. Loco por tener algo que me dé por quererte, por quererme, por perder el feeling de que algo hay que perder", reza el comiendo de la canción. "Lo fácil que era quererte y no puedo decirte a la cara que cada día me arrepiento. Era un folio en blanco pero manchado de nacimiento. Tu tinta me abriga pero se borra si la pienso".

"¿Dónde estoy?", "¿Dónde puedo estar?", se pregunta en el tema. "¿Crees que a mí no me cuesta decirte esto? Ojalá pudiera quererte pero para eso tendré que quererme yo, lo siento", se le oye decir de fondo.

Con esta canción, Paul Thin explota el lado más urbano con el que brilló en el concurso, y lo envuelve con un estilo que también mezcla hip hop y pop, con partes aderezadas con un sintetizador y otras más melódicas y pausadas.

El videoclip de 'Dónde'

Aunque de momento solo lo han podido escuchar completo los suscriptores de Amazon Music, el resto solo tienen que esperar hasta el 12 de abril para poder tenerlo en todas las plataformas. Incluido en YouTube, donde se publicará el videoclip que ha grabado.

Pero sí se puede disfrutar ya de un adelanto en Instagram que él mismo publicó, pues lleva semanas lanzando píldoras en redes sobre Dónde, como pequeñas pistas en Twitter y partes de la portada.

Además, organizó un pequeño juego con sus fans: escondió tres ilustraciones de la canción por las ciudades de Granada y Sevilla y publicó fotos dejando entrever el lugar para que fueran. Pero próximamente también estarán en Madrid y Barcelona.