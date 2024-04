La actriz Elizabeth Hurley niega los rumores de que el príncipe Harry perdiera la virginidad con ella

Si alguien aún tenía la teoría, Elizabeth Hurley ha optado por desmentirla completamente. Porque no, ella no fue la mujer con quien perdió la virginidad el príncipe Harry, un rumor que había ido ganando enteros entre los fans de la familia real británica desde la publicación de En la sombra, las memorias del duque de Sussex.

Más de un año después de que saliera a la venta la autobiografía del marido de Meghan Markle, en las cuales decía que la primera vez que lo hizo fue con una "mujer mayor" que él, la actriz y modelo de 58 años ha negado ser la persona que estaba detrás de tan intrigantes palabras del príncipe. Y lo ha hecho, además, de forma rotunda.

"¡Pero eso es ridículo!", ha contestado Hurley ante la pregunta del presentador Andy Cohen en la visita que ha realizado recientemente a su programa Watch What Happens Live!. Eso sí, se pudo comprobar que la actriz de Austin Powers estaba al tanto porque dio bastantes detalles sobre lo que Harry explicaba en el libro.

"Lo que él dijo fue: 'Ella era una mujer inglesa. También mayor que yo. Y estaba en Gloucestershire'. Y todo el mundo entonces pensó: 'Ah, pues es Elizabeth'. Y fue absurdo. Muy ridículo", ha explicado Hurley, que por si fuera poco ha puntualizado que ella "jamás" ha conocido al príncipe, quien este 2024 cumplirá 40 años.

Además, Hurley ha bromeado al respecto e hizo un pequeño símil para explicar lo disparatado que había sido que su nombre saliera a colación en este tema. "Fue más o menos como decir: 'Es muy guapo. Y es estadounidense'. Entonces: '¡Oh, es Andy Cohen!", ha dicho.

En sus memorias, el príncipe recordaba su primera experiencia sexual, cuando tenía alrededor de 17 años, como un "momento sin gloria". "A ella le gustaban mucho los caballos y me trataba como a un joven semental", escribió Harry. "Fue un paseo rápido, después del cual me dio un azote en el culo y me mandó a pastar. Entre las muchas cosas que estaban mal: todo sucedió en un campo de hierba detrás de un pub concurrido", reveló.