Fani Carbajo muestra orgullosa su embarazo junto a Fran Benito: "Tu papá y yo estamos contando las horas para ponerte nombre"

Fani Carbajo se encuentra muy contenta con su situación actual. Tanto ella como su novio, Fran Benito, no pueden esperar a conocer a su futuro bebé, y es que se cumplen apenas cuatro meses desde que la que fuera concursate de La isla de las tentaciones supiera que estaba esperando a su segundo hijo. Desde entonces, la pareja se ha volcado al completo en esta nueva etapa de sus vidas.

Por ello, aunque aún está "de poquito", ambos han decidido hacerse una sesión de fotos para mostrar cómo ya se empiezan a notar las curvas de su embarazo. Así lo ha compartido la influencer a través de su cuenta de Instagram con una emotiva galería de imágenes.

"Tu papá y yo estamos contando las horas para ponerte nombre", ha comenzado a explicar Fani, "que sepas que ya te amamos y que estamos deseando tenerte en brazos". Como así ha explicado, se cumplen cuatro meses y una semana de gestación y por eso "no aguantaba" ya las ganas de dejar inmortalizados los primeros momentos de su segundo embarazo.

De este modo, en el carrusel que ha compartido la televisiva, se puede ver a la pareja posando muy cercanos el uno del otro. Demostrando la gran sintonía que hay entre ellos y el cariño que se sienten el uno por el otro, se han podido cómo la barriga de Fani empieza a tomar forma.

"Las ganas, la ilusión y la felicidad me pueden" ha asegurado la influencer, no sin antes dar las gracias a su novio por hacerle "tan tan feliz". "Te amo", ha escrito en su publicación, que roza ya los 30.000 'me gusta'.

"Sois maravillosos chicos. Un placer enorme conoceros", ha escrito la fotógrafa encargada de la sesión. Y es que, si en algo han estado de acuerdo todos los seguidores de la madrileña, es que les "encanta" ver los felices que son ambos y no pueden esperar a conocer al "pollito", como cariñosamente llama Fani a su bebé.