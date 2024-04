Desde el 4 de abril, todo el mundo puede disfrutar de un pedacito de la cultura japonesa, quizá una de las partes más populares a nivel internacional y que más fervor causan: el manga. Su historia, evolución, globalización y su llegada a España son algunos de los temas que se podrán descubrir en The Art of Manga, exposición organizada por la empresa Sold Out y comisariada por Oriol Estrada que, desde este jueves 4 de abril, está disponible en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Volúmenes, revistas, páginas e incluso bocetos originales están disponibles en esta exhibición, compuesta por más de 200 piezas que, de otro modo, nunca podrían haber sido vistas, pues provienen de coleccionistas privados de Europa y Asia.

La muestra, vertebrada por una estética japonesa (un arco tradicional Torri, un jardín zen, un templo Yokai o unos faroles rojos), cuenta con un total de diez salas divididas por temáticas: desde el manga como industria a los géneros shojo (cuyo público objetivo eran las chicas) y shonen (para chicos), pasando por el proceso de creación de un cómic o los yokai (monstruos del folclore japonés).

Sus múltiples orígenes

'Choju-jinbutsu-giga' de 'The Art of Manga'. SOLD OUT

No podía faltar un repaso a los orígenes, que suelen ser algo difusos. The Art of Manga expone reproducciones de varios Choju-jinbutsu-giga, pergaminos ilustrados de 11 metros que datan del siglo XII que muchos consideran el primer manga; o los libros ilustrados y con diálogos Kusazoshi, volúmenes del periodo Edo (siglo XVIII) que suponen el origen más directo.

Aún se puede ir mucho más atrás con la aparición de la palabra "manga" en el siglo VII, utilizada para determinar "cualquier tipo de caricatura". De hecho, este término lo emplean los japoneses actualmente para referirse a "cómic", pero fuera de sus fronteras se usa para denominar a las historietas provenientes del país del sol naciente.

Pero, por más historia que tenga este arte, lo cierto es que es imposible concebirlo sin autores emblemáticos del siglo pasado, como Osamu Tezuka, autor fallecido en 1989 conocido como 'el Dios del manga'. Este pionero historietista, creador de Astro Boy (1952-1968), Kimba, el león blanco (1950-1953) o La princesa caballero (1953-1956), tiene una parte dedicada en esta galería donde se expone la colección completa de sus obras, así como un manuscrito de Dororo (1967-1968) y un autorretrato autografiado que data de los años 70-80.

El éxito internacional de un arte

El manga uno de los mayores fenómenos culturales del siglo XXI, pues la globalización democratizó el acceso a estos cómics y permitió que traspasara fronteras ya en el siglo XX. Por ello, The Art of Manga también explora su llegada a España con el primer manga, Tonda Haneko, tira cómica creada por Rakuten Kitazawa en 1928 que llegó en 1968 a la revista catalana Cavall Fort.

La vida de Mao Tse Tung, del dúo Fujiko Fujio (creadores de Doraemon), es otra de las historias presentes en la muestra, pues es el primer volumen manga publicado en nuestro país, en concreto, en 1979 por la editorial Grijalbo.

Y, hablando de España, tampoco podían faltar muestras de populares series que marcaron a una generación. La exposición también cuenta con reproducciones de animes como Heidi, Marco o Vicky el vikingo, pero también La vuelta al mundo de Willy Fog y D'Artacán y los tres mosqueperros, ambos animes de producción hispano-japonesa.

Tampoco podían faltar piezas de Dragon Ball, de Sailor Moon, de Naruto para explorar el género de los ninja o los éxitos más actuales, especialmente One Piece, manga de Eiichiro Oda que lleva publicándose desde 1997 -aún no ha terminado- y ostenta varios récords de publicación a su espalda.

Tradición y modernidad

The Art of Manga no solo es una oportunidad para los fans de la cultura japonesa de contemplar obras privadas del manga, sino que es una forma distinta de redescubrir la historia de estos cómics rodeados de un ambiente nipón cuidado al detalle. Por ello, esta exposición también hará las delicias de un público más diverso y menos familiarizado con este arte.

Cualquier puede ya acercarse al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid De martes a domingo, de 10 a 21 horas, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid abre sus puertas para que cualquiera pueda disfrutar en sus carnes de este pedacito de Japón que llega a la capital aunando la tradición y la modernidad que tiene el manga.