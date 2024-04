Aragonès confirma que irá al Senado para el debate de la amnistía: "Como independentista de izquierdas, trolear al PP siempre apetece"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmado que asistirá el próximo lunes a la sesión del Senado convocada para debatir el informe sobre el impacto autonómico de la amnistía, ya que desea defender esta última "como vía de resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado.

"Como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece", ha asegurado durante una entrevista en la cadena SER, donde además ha expresado su voluntad de defender la amnistía en las instituciones y "allí donde haga falta".

Igualmente, ha opinado que el objetivo de los populares es organizar "un aquelarre contra el Gobierno español" como ya intentó hacer en su anterior convocatoria y la cual, a su juicio, el líder del Govern ya les consiguió estropear.

En este sentido, ha afirmado que no teme defender la amnistía ante sus detractores: "No me da miedo. Creo que la amnistía es necesaria para acabar con la represión que en su día incentivó de forma muy clara al Partido Popular", ha apuntado Aragonès, y por esta razón, acudirá a la Cámara Alta a defender la ley contra el '¡A por ellos!', textualmente.