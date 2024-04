El chef José Andrés responde a Netanyahu y niega que el ataque que mató a siete trabajadores de su ONG "fuera solo un error"

El ataque israelí de este martes contra siete trabajadores humanitario de la ONG del chef español José Andrés que distribuían comida en Gaza "no solo fue un error desafortunado". Así lo cree el propio cocinero y fundador del World Central Kitchen (WCK), que ha respondido este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien había justificado horas antes el ataque.

José Andrés ha publicado un artículo para el periódico israelí Yedioth Ahronoth donde ha rendido homenaje a los miembros de su equipo fallecidos y ha asegurado que el bombardeo con tres misiles es "el resultado directo de la política de su Gobierno (en referencia a Netanyahu) de reducir la ayuda humanitaria a niveles desesperados".

"Los ataques aéreos contra nuestro convoy no fueron sólo un desafortunado error en la niebla de la guerra. Fue un ataque directo contra vehículos claramente señalizados cuyos movimientos eran conocidos por las FDI", ha reprochado el cocinero español.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, había asegurado el martes que la muerte de los trabajadores humanitarios "no fue intencionado", añadiendo que "estas cosas suceden en la guerra". "Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente en la Franja de Gaza", dijo Netanyahu. Tanto el primer ministro como el alto mando del Ejército israelí anunciaros que el ataque será investigado de forma exhaustiva por una entidad independiente. El mandatario añadió que "harán todo lo posible para que no vuelva a suceder".

Con todo, el chef español ha añadido en su artículo que es una buena noticia el anuncio del Ejército de Israel y del Gobierno de poner en marcha una investigación y ha añadido que "debe comenzar desde arriba, no sólo desde abajo". "No se puede ganar esta guerra matando de hambre a toda una población", ha dicho el fundador de WCK.

José Andrés ha recordado a sus trabajadores como "lo mejor de la humanidad", personas que "arriesgaron todo por la actividad humana más fundamental: compartir nuestra comida con los demás". Además, ha señalado que "los israelíes, en el fondo de su corazón, saben que los alimentos no son un arma de guerra" y que "Israel es mejor que la forma en que se libra esta guerra".

"El Gobierno israelí necesita abrir rutas terrestres para alimentos y medicinas. Tiene que dejar de matar a civiles y trabajadores humanitarios. Necesita iniciar hoy el largo camino hacia la paz", ha reclamado.