Cuánto puede tardar Hacienda en devolver el dinero de la declaración de la Renta

La campaña de la Renta 2023 ya está aquí. Desde este miércoles 3 de abril y hasta el 1 de julio, los contribuyentes podrán confeccionar su borrador y presentar la declaración en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, disponible en este enlace.

Todas las personas que hayan cobrado de un único pagador más de 22.000 euros el año pasado tendrán la obligación de presentar la declaración anual del IRPF. Del mismo modo, aquellas que hayan cobrado más de 15.000 euros de dos pagadores, siempre que se hayan percibido menos de 1.500 euros del segundo y posteriores pagadores.

¿Cuánto tarda Hacienda en hacer los pagos?



Si la declaración de la Renta sale a devolver, y todo el proceso es correcto, Hacienda no debería tardar más de un mes en hacer el pago. Sin embargo, la norma establece que la Administración dispone de seis meses desde el término del plazo de presentación de las declaraciones para realizar las devoluciones.

Pasados esos seis meses, Hacienda tendrá que devolver el importe derivado de la declaración de IRPF, más los correspondientes intereses de demora por el retraso, que suponen un 4,0625% del total de la cuantía.

Sin embargo, cabe destacar que la Agencia Tributaria no se considera responsable de la demora si la devolución no se ha cumplimentado correctamente, no contiene la documentación exigida o no existe una cuenta bancaria a la que hacer la transferencia o los datos proporcionados de la misma son erróneos. Es decir, si hay algo que falla de parte del contribuyente y no le devuelven el dinero, no percibirá dichos intereses de demora.

¿Cómo saber si mi declaración está en proceso de pago?



Para conocer el estado de la devolución de la Renta es necesario acceder a la web de "Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)" e identifícate mediante alguno de los métodos solicitados. Ahí podrás conocer el estado de tu declaración. Además, si te sale a devolver, Hacienda te mandará un SMS y un email.

Motivos por los que Hacienda no devuelve el dinero



La razón principal por la que una devolución se retrasa es porque Hacienda está haciendo comprobaciones. Esto suele ocurrir cuando se incluyen datos diferentes a los que la Agencia Tributaría tenía. Estos son algunos de los motivos más comunes para que Hacienda se retrase:

Cambios en los datos aportados por los contribuyentes

Declaraciones que han de comprobarse: la información debe ser contrastada con otras fuentes, como declaraciones de otros contribuyentes o entidades bancarias

la información debe ser contrastada con otras fuentes, como declaraciones de otros contribuyentes o entidades bancarias Grandes diferencias con declaraciones de años anteriores

con declaraciones de años anteriores Ingresos atípicos : por ejemplo, ingresos por alquileres turísticos, que necesitan ser contrastados específicamente

: por ejemplo, ingresos por alquileres turísticos, que necesitan ser contrastados específicamente Errores en los datos : Datos personales incorrectos, cambios de domicilio no comunicados, errores en el traslado de datos a la declaración, etc.

: Datos personales incorrectos, cambios de domicilio no comunicados, errores en el traslado de datos a la declaración, etc. Cantidades elevadas a devolver.

Presentaciones tardías.

¿Cómo saber el estado de la devolución de Hacienda?



Puedes conocer el estado de tu devolución de la renta a través de este enlace. Para ello, debes hacer clic sobre la opción "Servicios de tramitación borrador / declaración (Renta WEB)".

Para poder acceder, deberás identificarte mediante una de las siguientes formas:

Con certificado o DNI electrónico

Con Cl@ve PIN

Con la referencia del borrador/declaración de la Renta 2022

Los tres estados en los que puede aparecer la situación del expediente de la declaración son: