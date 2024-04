Feijóo evita por ahora llamar a comparecer a Begoña Gómez, pero no lo descarta si Sánchez no da explicaciones

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, evitará a toda costa obligar a la mujer del presidente del Gobierno a comparecer en la comisión de investigación del Senado. No obstante, no descarta esta posibilidad si Pedro Sánchez no explica por qué adjudicó una ayuda millonaria a la empresa que había recomendado su pareja Begoña Gómez en lugar de a otras que se habían presentado al concurso público para recibir dicha adjudicación así como otras ramificaciones del caso Koldo. "No me gusta llamar a la mujer del presidente, no es mi estilo. Pero es evidente que el presidente tiene que dar explicaciones y si no las da adoptaremos la decisión más oportuna en defensa de los ciudadanos a saber qué pasó", ha señalado en relación también a las reuniones que habría mantenido Gómez con Air Europa en los meses en que el Gobierno aprobó su rescate.

"El presidente del Gobierno debe aclarar si está o no en un supuesto conflicto de intereses y se ha incumplido o no la ley de Altos Cargos", ha incidido Feijóo en una entrevista en Espejo Público, donde ha abogado por diferenciar el puesto de trabajo que pudiera tener Bagoña Gómez antes de que su marido fuera presidente y el que tiene ahora. Y es que, según El Confidencial, uno de los accionistas de la empres que rescató el Gobierno en pandemia, Carlos Barrabés, es el mismo que creó el máster que ahora dirige ella. Por ello, Feijóo sospecha que el empresario usó a Gómez para llegar a Sánchez.

Por todo ello, el popular pide a Sánchez que comparezca, aunque aún no confirma si le obligará a acudir al Senado. "Si tiene que ser en la comisión de investigación, pues tendrá que ser en la comisión de investigación". En todo caso, le exige que explique todas las informaciones que le rodean, ya que Feijóo se muestra convencido de que el caso Delcy, el caso Koldo y el rescate a Air Europa están relacionados. "Veremos que la trama corrupta del PSOE empezó antes de las mascarillas [caso Koldo], durante y después".

Feijóo no solo exige a Sánchez que dé las explicaciones sobre la supuesta trama de corrupción del PSOE y el posible conflicto de intereses sino que también cese en sus ataques a la presidenta del la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el caso que rodea a su pareja sentimental. El líder del PP ha sido contundente en su defensa a la madrileña: "No tiene ni un solo atisbo de irregularidad" en la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil por los que se investiga a su novio Alberto González. "Y como no tienen ningún atisbo, ni hay absolutamente nada en contra de ella, a mí me sorprende este tipo de cuestiones. ¿Qué quieren embarrar? ¿Qué quieren ventilar? Allá ellos", ha señalado en referencia del PSOE y de Sumar, que han anunciado que le llamarán a declarar a la comisión sobre las mascarillas del Congreso.

"El referéndum de una segregación no cabe ni a la canadiense ni escocesa ni a la gallega"

Durante la entrevista, el líder de la oposición ha rechazado de plano la última propuesta de Pere Aragonès de pactar un referéndum con el Gobierno. "El referéndum de una segregación no cabe ni a la canadiense ni escocesa ni a la gallega", ha exclamado Feijóo en sintonía con el PSOE, que este lunes ya tumbó la propuesta preelectoral.

Aun así, el popular ha tildado de "sorprendente" que el Gobierno "dependa de políticos que están chantajeando con el referéndum". "El procés esta en su grado máximo en este momento, con indultados y los que van a ser amnistiados". A menos de dos meses para las elecciones catalanas, también ha hecho un balance de la "mutación" del PSOE hacia el independentismo: "Illa se parece mucho a Sánchez, en versión catalana. Dijo que no estaría a favor de la amnistía y ahora la abraza. Illa es la continuación del procés porque gobierna con los independentistas; que Puigdemont sea o no presidente no dependerá de illa sino de lo que necesite Sánchez".

Asimismo ha entrado a valorar las elecciones vascas del próximo 21 de abril. A dos días para que dé comienzo la campaña, Feijóo ha acusado a las PNV y PSOE de "blanquear a Bildu". Por eso, mete a las tres formaciones en el mismo saco. "El franquismo es una dictadura y ETA es una banda terrorista aunque lamentablemente los socios del gobierno no están de acuerdo con esto". Con esto último, el líder de la oposición ha buscado cerrar la polémica sobre la derogación de la ley de Memoria Democrática que están impulsando algunos de sus gobiernos autonómicos que cogobiernan con Vox: "Es un clásico: cada vez que hay elecciones hablamos de franquismo".