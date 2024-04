Muere Chris Cross, el bajista de la banda británica Ultravox

La banda británica de pop electrónico Ultravox ha comunicado el fallecimiento del bajista Chris Cross, el "pegamento que unía" al grupo con su personalidad e inconfundible sonido con el bajo.

Midge Ure, su compañero, amigo y líder de Ultravox, confirmó la pasada noche en sus redes sociales la muerte del músico inglés a los 71 años, ocurrida el pasado 25 de marzo y cuyas causas no han trascendido.

Cross, cuyo apellido real era Allen, fue uno de los miembros fundadores de Tiger Lily en Londres en 1974, la banda que ese mismo año renombraron como Ultravox para adaptarse a un estilo más próximo a la escena británica new wave.

Como bajista de Ultravox, Cross compuso junto Ure, Warren Cann, y Billy Currie el tema más conocido de la banda, Vienna (1981), el tercer sencillo del cuarto álbum de estudio del grupo, del mismo título y publicado en 1980.

"Trabajamos juntos, tocamos juntos, hicimos música y dirigimos vídeos juntos. Nos hicimos amigos al instante como camaradas de Ultravox", ha recordado Ure en sus redes sociales.

El cantante y guitarrista del grupo aseguró que Cross era el "pegamento" que unía a Ultravox, así como la "lógica en la locura y la locura de nuestras vidas".

Además de Vienna, Ultravox cosechó éxitos internacionales con temas como Dancing with tears in my eyes, All stood still y Reap the wild wind, durante una carrera en la que colaron hasta 16 sencillos y diez discos en la lista de los 40 principales. Después de separarse en dos ocasiones, en 1987 y 1996, la banda volvió a reunirse en 2008 y permaneció en activo hasta 2013.