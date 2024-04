Barcelona instalará toldos en 20 parques infantiles en verano para combatir el calor

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en su última sesión iniciar la tramitación para instalar sistemas de sombras en 20 parques infantiles en verano, que estarán colocados en 2025.

Consistirán en toldos sostenidos sobre columnas metálicas que tendrán un carácter estacional, es decir, se pondrán en la época estival para combatir las altas temperaturas y se retirarán en invierno. La tramitación sigue a partir de ahora con la licitación para la fabricación de estos sistemas, que serán parecidos a los que hay en los parques de Can Batlló o de Poblenou.

"Las áreas de juegos infantiles son espacios prioritarios en cuanto a la adaptación de la ciudad a la emergencia climática, y cubrirlos con sombras es esencial para garantizar el confort térmico de los niños, que son uno de los colectivos más vulnerables al calor extremo", aseguran desde el Ayuntamiento.

Por el momento, se ha aprobado la licitación del contrato por un importe de 918.455 euros para la fabricación de estos dispositivos y la posterior contratación y producción.

En declaraciones a medios, Laia Bonet, teniente de alcaldía del Área de Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda ha explicado que se va "al máximo" con el plazo aunque el proceso de licitación "lleva meses" y los tiempos de producción hacen que el proceso se alargue hasta el próximo verano.

Bonet ha insistido en que es necesario "garantizar confort térmico de los niños cuando está jugando". Asimismo, desde el consistorio añaden que el objetivo es que "ningún niño de la ciudad deje de jugar debido al calor".

Preselección de 20 parques: dos por cada distrito



Tras la realización de un diagnóstico del nivel de radiación de cada área de juego y teniendo en cuenta la oferta lúdica de cada una, el consistorio ha preseleccionado 20, dos por cada distrito.

Entre las áreas preseleccionadas se encuentran las siguientes: Plaça de Josep Maria Folch i Torres y Plaça de Sant Miquel (Ciutat Vella); Jardins de la Indústria i Jardins Interior d'Illa Laura Albéniz (Eixample); Jardins de la Mediterrània y Rambla de Badal amb carrer de la Constitució (Sants-Montjuïc); Plaça del Mirall de Pedralbes y Parc de Margarita Rivière Martí (Les Corts); Jardins de Moragas y Jardins d'Elvira Farreras Valentí (Sarrià-Sant Gervasi); Plaça de Joanic y Interior d'Illa Jardins de Maria Baldó (Gràcia); Parc de la Unitat y Plaça de les Pedreres de Can Baró (Horta-Guinardó); Plaça del Virrei Amat y Plaça de Sóller (Nou Barris); Parc d'Antoni Santiburcio y Jardins d'Antònia Pich Santasusanna (Sant Andreu); y Superilla del Poblenou y Plaça de Can Robacols (Sant Martí).

Una niña en el área de juegos de la plaza Sant Miquel en Barcelona. ACN

Sin embargo, esta preselección está sujeta a posibles cambios por cuestiones de diseño o de construcción, una vez concretado el sistema. En cualquier caso, serán sistemas modulares, adaptables a las diferentes situaciones urbanas, y con un mantenimiento asequible.

Los sistemas de sombra escogidos se han elegido después de un primer ensayo en un parque infantil en el distrito de Sant Martí el pasado verano. La estructura consistirá en columnas metálicas que sostendrán telas troqueladas, que se podrán poner y quitar, para evitar el efecto vela y garantizar su seguridad y funcionalidad, ya que se tendrán que retirar cuando acabe el verano.

El pasado verano hubo quejas ciudadanas porque en algunos parques no había zonas de sombra y los elementos de juego, como los toboganes o los columpios, no se utilizaban debido a la exposición al sol. El parque de Can Batlló, por ejemplo, se cerró durante unos días para instalar unos toldos de gran tamaño para generar sombra.