Almeida acusa a Óscar Puente de "malversar dinero público" para señalar a periodistas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "malversar caudales públicos para incriminar a periodistas que no le gustan". Almeida reacciona así a la publicación del titular de Transportes este lunes por la noche en la red social X en la que presenta un listado de "insultos" en medios de comunicación que ha recopilado su equipo. Puente confesó, en declaraciones a Onda Cero, que había pedido a su gabinete un dossier con todas las columnas de opinión en las que "le insultan".

Almeida ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que cese a Óscar Puente: "Que Sánchez no haya desautorizado a un ministro que llama matón a un periodista" y que, "al mismo tiempo con el dinero de todos lo que hace es listas incriminatorias de periodistas que a él no le gustan, no debería durar ni un minuto más en el gobierno", eso sí, "si este gobierno se creyera de verdad lo que es la libertad de prensa". Insiste el regidor madrileño en que es una malversación de caudales públicos "de libro utilizar el dinero de todos los españoles para un fin particular" que, además, "es incompatible con una democracia y un estado de derecho" como es "hacer listas negras de periodistas".

1.-Abro hilo que actualizaré periódicamente. Y juzguen Uds si es o no de interés. Desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos 100 columnas de opinión en las que se me insulta, en algunos casos gravemente. Son 195 folios dedicados a insultarme. pic.twitter.com/tbISPqjLhB — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 1, 2024

El ministro de Transportes ha continuado hoy con la polémica tras empezar a publicar "al menos 100 columnas de opinión" en las que considera que se le insulta, "en algunos casos gravemente". En total, "195 folios dedicados a insultarme". A través de la misma red social, ha empezado a desgranar "las perlas del periodismo que cada día me dedica su tiempo", acompañadas de fotografías de distintas columnas de opinión en varios medios de comunicación nacionales.

No sólo ha sido el alcalde de Madrid quien ha acusado a Puente de malversar dinero público al haber hecho esta "lista negra" que según el ministro "forma parte del dossier de prensa que se elabora cada día" y ha respondido a todas las críticas en otra publicación en X que "las enternecedoras muestras de preocupación por el uso del dinero públicos de aquellos a los que les molesta que se vean sus vergüenzas no me conmueven".