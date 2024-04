Imanol Arias carga contra la Agenda 2030 y Maruja Torres no se muerde la lengua: "Más corto que las mangas de un chaleco"

"Me he propuesto encontrar el resquicio para no cumplir con la agenda que nos asesina". Así se ha referido este lunes el actor Imanol Arias a la Agenda 2030 en una entrevista concedida desde Argentina a Infobae.

Unas declaraciones que han traído cola, especialmente después de que el intérprete haya asegurado que no se cree "casi nada", no le interesan las noticias, no lee los periódicos y se entera de la actualidad "de otra manera".

No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Imanol Arias está mutando en Miguel Bosé.

Niega la agenda 2030 y todo eso desde el autoexilio por los procesos judiciales que tiene por defraudar a hacienda.

Todo un valiente… pic.twitter.com/dvoQky1vPw — Aarón Castro (@aaroncastrom_) March 31, 2024

En la misma conversación, Arias ha defendido: "Creo que estamos en vías de ser la sociedad más sumisa e infeliz de toda la historia de la humanidad".

"Eso sí", ha continuado, "con ‘grandes logros’ y rarísimos tipos multimillonarios que se han adueñado de la medicina, la alimentación, el transporte y la moral".

Las palabras de Imanol Arias, más allá de ser criticadas por la comunidad en general, han provocado una aplaudida reacción por parte de la periodista y escritora Maruja Torres, que con pocas palabras ha expresado lo que piensa del actor: "Más corto que las mangas de un chaleco".

Más corto que las mangas de un chaleco. https://t.co/QSiVik3wfK — Maruja Torres (@MistralS) March 31, 2024

Una contestación que acumula cientos de comentarios y más de 1.000 'me gusta' en X, además de decenas de miles de impresiones.