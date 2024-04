Fayna Bethencourt revela que ha roto con Misael, su novio desde hace un año: "Queda dicho"

Fue hace un año cuando Fayna Bethencourt, exconcursante de GH 2, confirmó que tenía pareja, Misael. Sin embargo, parece que su relación ya ha terminado, pues ella misma, con una indirecta muy directa, lo ha confirmado en redes sociales.

"Toca ponerse seria", comenzó diciendo este fin de semana en un vídeo de Instagram en el que aparece hablando a cámara. "Me pongo seria, me siento aquí y voy a dejar una cosita clara".

Entonces, la canaria, en un evidente tono de broma, enumeró que no iba a hablar en su cuenta ni de religión, "ni de cosas de pareja, ni mucho menos de dinero", y el motivo no era porque le parecieran "temas relevantes, ni que no se puedan tocar".

"Simplemente, porque no tengo ninguna de estas tres cosas", explicó, dejando claro que ya no sale con Misael. "Me da como pereza y depresión hablar de ellas, así que ni religión, ni pareja, ni dinero. Todo lo demás, lo que quieran", concluyó y, además, utilizó el hashtag "queda dicho", entre otros.

De este modo, Fayna Bethencourt confirma que está soltera y, de hecho, ya no aparecen juntos en ninguna foto de su perfil, por lo que parece que las ha eliminado.

La canaria lleva tiempo copando titulares y horas en televisión al narrar su terrible historia con Carlos Navarro 'El Yoyas', expareja y padre de sus dos hijos, el cual está condenado por maltrato y continúa en busca y captura.

Pero en marzo de 2023 lo hizo por otro motivo, pues protagonizó una portada de la revista Lecturas para presentar a Misael. "Para mis hijos, él es su padre", rezaba el titular. Sin embargo, esta relación ya ha llegado a su fin.