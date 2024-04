La emotiva sorpresa de Juanjo Bona, de 'OT 2023', a Martin Urrutia por su cumpleaños: "Tenía que subir esto"

Desde que salieron de la Academia de OT 2023, Juanjo Bona y Martin Urrutia han presumido de su amor en cada una de sus últimas apariciones públicas. La pareja, actualmente inmersa en la promoción de sus respectivos proyectos musicales, se conoció en el talent de Prime Video y, desde entonces, se han vuelto inseparables.

Y es que, a pesar de la distancia geográfica que les separa, los extriunfitos intentan permanecer unidos el mayor tiempo posible. Prueba de ello es la sorpresa que el zaragozano ha querido hacerle a Martin, coincidiendo con el cumpleaños del joven vasco. "Tenía que subir esto", ha escrito Juanjo en la descripción de su último vídeo de TikTok.

En el mencionado clip, que no ha tardado en hacerse viral, el que fuera cuarto finalista de OT 2023 aparece cargando con una enorme caja. "Me voy a Bilbao de sorpresa con todos los regalos que las fans me habéis mandado a mi casa", ha explicado, recordando que "él -Martin- no sabe nada" del asunto.

"No sé cómo vamos a caber en el coche", ha comentado, al percatarse del abultado equipaje que lleva en su viaje. Finalmente, oculto bajo un sinfín de cajas y regalos, el artista se traslada hasta la ciudad natal de Martin, dispuesto a sorprenderle por su cumpleaños.

Tal y como se puede ver en el vídeo, Martin no puede ocultar su alegría cuando, al llegar a su casa, se encuentra a Juanjo esperándole. Ambos se funden en un emotivo abrazo antes de que el clip llegue a su fin. Un gesto que, por otra parte, no ha pasado desapercibido para algunos de sus compañeros de edición, como el caso de Chiara. "Estoy sonriéndole al móvil atontada. En fin, os adoro demasiado", comenta.