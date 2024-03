Esta fotografía de Arnold Schwarzenegger durmiendo en la calle está sacada de contexto

El 25 de marzo se hizo viral una publicación en la red social X (antes llamada Twitter) que compartía una imagen de Arnold Schwarzenegger durmiendo en la calle, frente a una escultura de bronce dedicada al actor. Junto a dicha imagen, el autor de la publicación escribía un extenso texto, que decía así: "El famoso actor Arnold Schwarzenegger publicó una foto suya durmiendo en la calle bajo su famosa estatua de bronce, y escribió con tristeza 'cómo han cambiado los tiempos'. La razón por la que escribió la frase no fue solo por ser viejo, sino porque cuando era gobernador de California inauguró un hotel con su estatua. El personal del hotel le dijo a Arnold: 'En cualquier momento puede venir y tendremos una habitación reservada para usted" (sic).

El texto, que ha sido traducido del inglés al castellano, continúa: "Cuando Arnold dejó de ser gobernador y fue al hotel, la administración se negó a darle una habitación argumentando que debía pagarla él, ya que estaban muy solicitadas. Llevó un saco de dormir y se puso debajo de la estatua y explicó lo que quería transmitir: 'Cuando ocupaba un puesto importante, siempre me felicitaban, y cuando perdí este puesto, se olvidaron de mí y no cumplieron su promesa. No confíes en tu posición ni en la cantidad de dinero que tienes, ni en tu poder, ni en tu inteligencia, no durará'. Intentando enseñar a todos que cuando eres 'Importante' a los ojos de la gente, todo el mundo es tu 'Amigo'. Pero una vez que no beneficias sus intereses, ya no importas. Según Arnold, 'Nada dura para siempre'…" (sic).

Sin embargo, esto es falso. La imagen fue tomada el 15 de enero de 2016, cuando el actor se encontraba grabando una película en Columbus, Ohio. La instantánea fue capturada en clave de humor mientras se rodaba 478. Una película que muestra a Schwarzenegger buscando venganza después de que su esposa e hija mueran en una trágica colisión en el aire.

La imagen de Arnold Schwarzenegger durmiendo en la calle es del rodaje de una película

Para comprobar la veracidad de la publicación, desde INFOVERITAS hemos realizado una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google. Entre los resultados que arroja esta pesquisa, se observa una noticia publicada en el medio eonline.com el 15 de enero de 2016 con el titular: "Aquí está Arnold Schwarzenegger durmiendo junto a una estatua de su yo culturista en Ohio".

En este artículo se cuenta que la estrella de cine y exgobernador de California "se burló un poco de sí mismo" mientras estaba en Columbus filmando el rodaje de una película llamada 478, basada en una historia real sobre las consecuencias del accidente aéreo de dos aviones en Alemania en julio de 2002.

Una segunda búsqueda más detallada con la herramienta Archive.org, que sirve para ver versiones anteriores de cualquier URL, nos redirige directamente al post publicado por el actor en su cuenta de Instagram el 15 de enero de 2016. El título de la fotografía efectivamente es "Cómo han cambiado los tiempos".

INFOVERITAS verifica que…

La fotografía en la que aparece Arnold Schwarzenegger durmiendo en un saco en plena calle frente a una estatua de bronce fue tomada en Ohio mientras grababa una película. El exgobernador de California la subió a sus redes sociales en enero de 2015.