Lucía Sánchez muestra el interior de su casa, su habitación preferida y la de su hija Mía

Lucía Sánchez comparte con sus seguidores los nuevos pasos vitales que está dando tras ganar GH Dúo. Esta vez, la gaditana ha mostrado el interior de su casa, dejando ver así estancias como la habitación de su hija Mía.

La también exparticipante de La isla de las tentaciones ha vuelto a Cádiz tras el último reality en el que ha participado de Telecinco. Tras reencontrarse con su hija y habituarse a su vida diaria de nuevo, ha ido preparando su ático en El Puerto de Santamaría.

Con ilusión y mucha alegría, Lucía Sánchez ha mostrado a los espectadores de su canal de Mtmad la decoración de su vivienda. Lo que más ha llamado la atención es el dormitorio de la niña que tiene en común con Isaac Torres.

"La primera y última vez que la enseñé me la acababan de dar, estaba vacía entera", ha recordado la joven. Así, ha hecho el habitual house tour de su piso.

Lucía ha comenzado mostrando el luminoso salón "más o menos recogido", y ha presumido de un sofá chaise longe "supergrande". Los juguetes de la niña, una gran tele, un olivo de mentira, una mesa de comedor, la trona y una chimenea eléctrica completan la estancia.

Además, la joven ha mostrado los paquetes que le han llegado para terminar de decorar su casa. "La casa es nueva y todavía no está terminada, por ejemplo, están los cables pelados de la luz", ha mostrado con naturalidad.

Por otro lado, Lucía ha mostrado su cocina "recogida", también muy blanca y luminosa. "Lo que más me gusta de mi cocina es mi ultra frigorífico, es gigante", ha enseñado la ganadora de GH Dúo. De allí ha pasado a la zona de lavadero, en una terraza cubierta.

La participante de La isla de las tentaciones también ha enseñado el baño de invitados o donde baña a Mía, con los utensilios para la higiene de la pequeña y algunos detalles provisionales. Otra habitación que ha enseñado Lucía la utiliza de momento de trastero, pero su intención es hacer un cuarto de juegos para la pequeña.

Lucía ha mostrado también su desordenado vestidor, con el aro de luz que utiliza para los vídeos. "Me estoy apañando con lo que tengo, las cosas no me caben", ha justificado la joven.

A través de una puerta corredera, Lucía ha enseñado su habitación, con un bonito balcón y cortinas a juego con las del salón. A continuación, Lucía ha mostrado su habitación preferida: "Es mi baño. Estoy enamorada, me encanta. El mueble, el espejo, el lavabo... me encantan", expresa.

Por último, Lucía ha pasado a "otra habitación del desastre": la habitación de Mía. "Lo tenía todo superbien, pero tiene una bañera de cuando era pequeña, que ya no la usa, y todas las cositas de abajo las va cogiendo y tirando, así que lo tengo todo por lo alto", explica.

La habitación está decorada con muebles de bebé: una cuna, una cómoda, un armario y un cambiador, pero estos están abarrotados de productos para la pequeña. La ganadora GH Dúo utiliza la estancia para almacenar cosas de su hija, pues la niña duerme con ella en la habitación principal.