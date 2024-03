Consultorio de Vivienda: "¿Cómo se puede sancionar a unos padres que no recogieron lo que los niños ensuciaron en un cumpleaños?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, trasteros, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Demora en terminar el ascensor

PREGUNTA Después de mucho debate y tiempo, nuestra comunidad aprobó en su día poner un ascensor. El asunto es que la empresa que iba a hacer la obra lleva más de dos meses de retraso desde la fecha en que se comprometió a acabar todo. Estamos hartos.

El problema es que se les hizo el pago al comienzo de toda la cantidad, con lo que no podemos amenazarles con dejar de pagarles puesto que ya lo hemos hecho. ¿Hay formas de que nos compensen de alguna forma? ¿Solo queda recurrir a los tribunales, a la justicia? Un saludo. A. G. (presidenta)

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como regla general, en el clausulado del contrato suelen incluirse cláusulas que regulan las consecuencias en caso de incumplimiento de contrato por ambas partes que puede tener la consideración de penalización o indemnización según cada caso.

Problemas con las alarmas

PREGUNTA En nuestra finca existen alarmas comunitarias instaladas por plantas desde hace más de 30 años con una sirena central en cada planta y llaves de conexión y desconexión por piso.

Se ha intentado repararlas. Ya no hay piezas de recambio, unas aún funcionan y otras no. ¿Pueden ser sustituidas por otras actuales? ¿Es cierto que está prohibido instalar alarmas comunitarias? Antonio G.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El art. 10.1.a de la LPH señala lo siguiente:

1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

-Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.

En consecuencia, es obligación de la comunidad reparar las alarmas o, si no es posible, sustituirlas por unas nuevas de forma que se garantice su correcta utilización.

Lo dejaron fatal

PREGUNTA Quería saber qué sanciones se pueden poner a los vecinos que no cumplen las normas de comportamiento. Me refiero en concreto a los padres de dos hermanos gemelos que en el último cumpleaños celebrado en la comunidad dejaron todo fatal y no recogieron lo que los niños invitados y sus hijos ensuciaron.

¿Cómo se les puede castigar? Pero me gustaría que fuera algo efectivo, que no olvidaran, y como aviso a navegantes para futuras celebraciones. Gracias. Juan. A. B.