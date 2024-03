Consultorio de Vivienda: "Han propuesto una obra para quitar profundidad a la piscina y así ahorrar agua, ¿se necesita unanimidad?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, trasteros, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Insoportable olor a curry

PREGUNTA Vivo en un ático y me suben todos los olores de comida de los vecinos. Todos los tubos de extracción de sus extractores van a parar al patio interior que comunica con dos habitaciones y la cocina.

Se acaba de mudar una familia nueva debajo mío y ahora siempre tengo que tener las ventanas cerradas porque me huele toda la casa a curry. ¿No es obligatorio que esos conductos extractores vayan a parar a un tubo que suba al terrado para que salgan por ahí los olores? Como una chimenea o algo así.

Antes era molesto pero ahora es insoportable… y antes de ir a hablar con la presidenta me gustaría saber si es necesario un tubo de extracción comunitario o está bien así tal y como está ahora.

RESPUESTA DE LA EXPERTA De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.8.11 del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, se indica:

1. La evacuación de gases, humos y polvos producidos en cocinas no domésticas, generadores de calor y actividades industriales se efectuará mediante chimenea independiente con punto de emisión por encima de la cubierta del edificio, no permitiéndose las salidas directas a fachadas o patios. Se exceptúan de esta prescripción general aquellos generadores de calor domésticos cuya normativa específica permita la evacuación directa al exterior de los productos de la combustión, debiendo cumplirse en todo caso las condiciones estéticas reguladas en el art. 6.10.8.

2. Las condiciones específicas a las que deben ajustarse estos servicios son las establecidas en la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente558 y en la normativa supramunicipal correspondiente.

Meter la mano en la caja

PREGUNTA Tengo la sospecha de que el presidente de la comunidad está metiendo la mano en la caja, pero claro, él no me deja acceder a las cuentas. Quiero llevarle a juicio pero si no tengo los datos no puedo. ¿Cómo puedo hacerme con esas cuentas? Se las he pedido por escrito y verbalmente y se niega. Incluso se pone amenazante. Espero su respuesta. Alberto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En cada junta ordinaria se somete a la aprobación del resto de los propietarios las cuentas del ejercicio económico que acaba de finalizar. Estas cuentas deben ponerse a disposición de todos los propietarios, incluido usted, en los días previos a la junta para su estudio previo antes de proceder a su votación el mismo día de la junta.

Si considera que no se le ha facilitado esta información, puede votar en contra de dichas cuentas e impugnar judicialmente el acuerdo.

No es muy honda

PREGUNTA Querría conocer su opinión. En mi comunidad han propuesto una obra para quitar profundidad a la piscina (que ya de por sí no es muy honda), a fin de “ahorrar agua”. ¿Necesita unanimidad esta medida al ser una modificación estructural? Paloma