Puertas marcadas y método del resbalón: la Policía detiene a once personas en Madrid por robo en varios domicilios

Vigilar los domicilios, averiguar quién está en casa, marcar las puertas o forzar con láminas de plástico. Estas son algunas de las tácticas más habituales empleadas por las once personas que la Policía Nacional ha detenido durante las últimas semanas por la presunta comisión de robos en domicilios de varios puntos de Madrid. Los agentes recomiendan cerrar puertas, ventanas, no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada o no divulgar en redes sociales información sobre las vacaciones planeadas.

El martes de la semana pasada dos mujeres fueron sorprendidas por la Policía mientras salían con el botín de un bloque de viviendas en el distrito de Ciudad Lineal. Las detenidas entraron en uno de los pisos de la zona aprovechando que la puerta no estaba cerrada con llave, ya que la propietaria se encontraba en el interior de la casa mientras ocurrían los hechos, según ha detallado un agente.

Las sospechosas iban preparadas, portando calcetines, que usaron como guantes para no dejar huellas al perpetrar el delito, y emplearon una lámina de plástico, la cual introdujeron por la ranura de la puerta para abrirla al encajarla en los engranajes, el popular método del resbalón. "Entre sus pertenencias se les localizó numerosas piezas de joyería, dinero en efectivo", añade la Policía.

Los agentes que patrullaban por la zona y se toparon con las detenidas pudieron localizar el inmueble y pudieron devolverle a la propietaria los enseres sustraídos. Las dos mujeres pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de un delito de robo con fuerza en casa habitada e ingresaron en prisión ese mismo día.

Además, este martes también se arrestó a tres hombres en el distrito de Latina y a otros dos en el Centro. Los vecinos de estas zonas alertaron al Centro Inteligente de Coordinación Mando y Control de la Policía (Cimacc-091) tras observar que un grupo de personas intentaba acceder a las viviendas forzando las puertas. Tras el aviso, varias patrullas cercanas acudieron a los distintos puntos, pudiendo frustrar los robos. Durante el arresto, los agentes encontraron utensilios que se utilizan comúnmente para abrir puertas.

Hilos de pegamento para señalar viviendas

Otro de los casos señalados ocurrido durante la madrugada de este miércoles, cuando cuatro hombres fueron detenidos en Fuencarral portando botes de pegamentos y papeles adhesivos entre sus pertenencias. Estos artículos de papelería se emplean con frecuencia para marcas las puertas de las viviendas. Con ello, pueden detectar si una casa está habitada o, por el contrario, los propietarios o inquilinos están de viaje.

Ante la sospecha, los agentes patrullaron la zona comprobando varias viviendas del distrito. Durante estos controles comprobaron que había puertas señaladas con pequeños hilos de pegamento, "casi imperceptibles", ha asegurado la Policía. "Se colocan fuera del alcance visual —normalmente en la esquina superior o inferior— para detectar la presencia de los moradores en los días festivos venideros", han explicado.

Para prevenir robos, desde la Policía Nacional recomienda revisar que las ventanas y puertas estén bien cerrados con llave. En el caos de disponer de sistemas de seguridad, también se aconseja activarlos, incluso para ausencias breves. En la misma línea, recuerdan que es necesario cerrar la puerta de los portales en cada salida y no dejar que personas desconocidas accedan al edificio. En caso de percibir a individuos extraños intentando acceder a un portal, merodeando por la calle, percibir ruidos extraños o ver signos que puedan indicar que el edificio o las viviendas están marcados con alguna señal, se pide avisar a la Policía.

Para aquellas personas que planean irse de viaje, los agentes recomiendan no bajar las persianas o dejar otro tipo de señales que puedan indicar que la vivienda está vacía. En la misma línea, puntualizan que se debe evitar comunicar por redes sociales los planes de vacaciones.