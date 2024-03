Sabrià asegura que la entrada de ERC en el gobierno de Collboni "no está sobre la mesa"

El viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià, ha asegurado que una eventual entrada de ERC en el gobierno municipal de Jaume Collboni en Barcelona "en ningún caso está hoy sobre la mesa".

Así lo ha afirmado después de que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciara este miércoles la ampliación de su gobierno una vez entre en vigor el presupuesto municipal, el 2 de mayo.

Sabrià ha querido cortar de raíz las especulaciones sobre una inminente entrada de ERC en el equipo de gobierno de Collboni, un escenario que desde Junts y los comunes ya dan por hecho: "Por ERC solo habla ERC", ha subrayado el viceconseller.

"Las palabras de Jaume Collboni no sé a qué vienen", ha replicado Sabrià, que ha atribuido las declaraciones del alcalde a una muestra de sus "debilidades", para intentar "justificar una derrota como la que ha tenido en los últimos días" con los presupuestos y con la cuestión de confianza.

"No hay ninguna noticia"

Según Sabrià, "aquí no hay ninguna noticia, ERC no está entrando en el Ayuntamiento de Barcelona", por lo que "a quien hay que pedirle explicaciones por decir una cosa que no tenía cerrada en ningún caso y que no está encima de la mesa hoy es a Jaume Collboni".

El viceconseller del Govern ha puntualizado que la "voluntad" de los republicanos es que la ciudad de Barcelona tenga presupuestos, y por ello "ERC Barcelona puso su huella" en las cuentas de Collboni. Sin embargo, ha sostenido que "otra cosa es hablar de incorporarse" al gobierno, algo que "en ningún caso está hoy sobre la mesa".