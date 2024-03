La deja "en visto" durante cuatro años y se queda sin palabras con respuesta

Ligar a través de internet no es siempre sencillo. No solo por lo complicado de conectar con una persona a través de la pantalla, sino porque puede que la persona detrás de esta no sea lo que realmente dice ser. Por eso, en muchas ocasiones, al final de la primera cita no vuelven a verse.

Y eso fue precisamente lo que le pasó a Cretina, una usuaria de X, la red social conocida anteriormente como Twitter. La mujer había conocido a un chico a través de Tinder, una plataforma para encontrar pareja, pero su romance no llegó a ningún puerto.

Por eso, tras ver como no le contestaba los mensajes, no dudó en borrar su conversación, cosa que el chico no hizo. Así, cuatro años después, al volver a cruzarse con ella por la plataforma, no dudó en hablarle de nuevo.

"Sabes, te acabo de ver en Tinder y casi le doy para que te pudieras reír un poco. Pero no, mejor te saludo directo por aquí", ha comenzado a decir el chico a través de WhatsApp. Ella, al ver un teléfono que no conocía, no entendía qué estaba pasando.

"No tengo ni idea de quién eres. Además, has hecho bien, o uso Tinder desde hace meses", le ha explicado. Él, que llevaba un año sin usarlo, le explicó que sí que se conocían, porque quedaron y cenaron "en un sitio caro sin quererlo".

De hecho, para demostrar que era él, no dudó en decirle dónde trabajaba por aquella época para que supiera de quién se trataba. Cosa que funcionó, pero no de la manera que le hubiera gustado: "Sí, ya me acuerdo. Y luego tú dejaste de contestar los mensajes".

Ante la dura respuesta, él no podía hacer nada. "Ese dato no me deja en un gran lugar", se ha lamentado al recordar como el problema de su falta de conversación no fue de la usuaria de X, sino suya. Por eso, sabiendo lo que ya pasó una vez, ella no quería saber nada de él.

"No te gusté físicamente y no pasa nada", ha explicado, "solo que dudo que ahora lo haga. Sigo igual, solo que cuatro años más vieja". Así, con humor, finalmente le dio las gracias por recordarle que debe borrar su perfil.

La conversación cuenta ya con casi 900.000 reproducciones, aunque lo que más le ha llamado la atención es que el chico guardase su teléfono tras cuatro años sin hablar. Aunque, para el resto de usuarios no es tan raro.

"Guardo todos los números de mis excompañeros de clase desde la ESO, bachiller, ciclos, todo. Ya no hablo con nadie de ellos, pero ahí los tengo, no me molestan", han asegurado muchos usuarios. Aunque esa respuesta no ha convencido del todo a la protagonista.