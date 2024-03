La lección que da un hostelero a un cliente que tenía una reserva en su restaurante y no se presentó: "Empatiza un poco"

Un hostelero se ha hecho viral en X tras compartir la respuesta que dio a un cliente que tenía una reserva en su restaurante y, finalmente, no se presentó.

"Buenas tardes, soy Óscar, de Las Cumbres. Tenemos una reserva", escribió el hostelero a través de WhatsApp. El cliente al que esperaba le respondió disculpándose por no haber avisado antes. "El arroz está hecho a falta de echarlo. Puedes pasar a recogerlo", prosiguió el encargado del restaurante.

"No vamos a ir. Se me ha olvidado avisar. Pero se ha cancelado", contestó el cliente. Seguidamente, el hostelero le preguntó qué hacía entonces con el arroz, que estaba casi listo. "Lo normal sería no hacerlo si no voy. Al menos confirmar la reserva", continuó el cliente, lo que provocó que Óscar respondiese dándole una lección, muy aplaudida en redes sociales.

"La base del arroz se prepara durante la mañana para que cuando lleguéis lo tengáis en la mesa en 20 minutos. Te digo esto para que, si es posible, no vuelvas a hacerlo, no solo a nosotros, sino a cualquier otro sitio", comenzó expresando el hostelero. "Estas cosas hacen daño porque en hostelería tenemos pocos días rentables a la semana, y uno de ellos es el domingo", continuó.

Óscar prosiguió explicándole que ese día había tenido que rechazar a varios clientes por falta de sitio y no había podido aprovechar la mesa que tenía reservada para él y sus acompañantes.

"Encima nos dejáis aquí hecho un arroz de marisco, nada menos, que cuesta dinero y tiempo hacerlo", añadió. "Por favor, la próxima vez empatiza un poco con la gente que está todo un día festivo trabajando. Un saludo", concluyó el hostelero.

La conversación la compartió en X el propio restaurante y el post ya ha alcanzado cerca de 350.000 visualizaciones. "Creo que ha tenido toda la educación que le falta a la otra persona", "Yo no hubiese tenido tanta paciencia" y "Demasiado educado has sido. No saben lo que se pierden con tu arroz" han sido algunos de los comentarios que los usuarios de la red social han dejado en la publicación.