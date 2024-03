Salen a subasta valiosas joyas de Concha Piquer que heredó su hija, Concha Márquez Piquer

Las nietas de Concha Piquer, Concha Romero e Iris Oliveros, se deshacen de parte del joyero de su abuela y de su madre, como devela Informalia.

La casa de subastas Sotheby's Paris es la encargada de ponerlas en el mercado, en una subasta que está siguiendo de cerca su nieta Iris Oliveros. "Estaré en la sala a ver qué pasa, aunque ya me han avisado que en la actualidad casi todas las pujas se hacen por teléfono o internet. Pero quiero vivir esa experiencia, ya que nunca he asistido a una subasta".

Iris, hija de Concha Márquez Piquer con Ramiro Oliveros, y su hermana Concha, nacida del matrimonio de Márquez Piquer con Curro Romero, ponen en venta piezas por valor de unos 80.000 euros.

"Lo que sale a subasta es solo el 30% de las joyas de mi abuela, pero hemos decidido dar este paso porque tanto mi hermana como yo somos conscientes de que por nuestro estilo de vida son piezas que no vamos a llevar ni siquiera en bodas".

La legendaria Concha Piquer falleció en 1990. À PUNT

"Nuestra madre sí las lucía porque ella estuvo actuando en los escenarios y hacía reportajes en prensa y televisión y solía lucirlas. No es nuestro caso", ha desvelado también Iris.

La venta no incluye una de las joyas más importantes en la vida de ambas Conchas, madre e hija, el collar denominado Pandereta, una pieza de perlas con varias vueltas y un broche: "Siempre recuerdo a mi madre con ese collar, pero yo no me veo. No es mi estilo. La pandereta seguirá con nosotras, en el banco, por supuesto, que es donde guardamos todo, pero aunque no nos lo pongamos lo queremos tener porque son muchos recuerdos".

Concha Piquer, valenciana, murió en 1990 a los 83 años de edad. Su única hija, Concha Márquez Piquer, falleció en 2021 a los 75 años de una infección pulmonar.