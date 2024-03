Forrie J. Smith, estrella de 'Yellowstone', expulsado de un avión por negarse a sentarse al lado de un pasajero con mascarilla

Forrie J. Smith, una de las estrellas de la serie Yellowstone, ha denunciado en su cuenta de Instagram que lo han expulsado de un avión por negarse a sentarse al lado de un pasajero que llevaba mascarilla.

"Me acaban de echar de un avión porque les he dicho que no me sentía cómodo", ha explicado el actor en un vídeo, en el que admite que ha estado bebiendo, pero que no estaba borracho.

"No estoy borracho, pero me echan del avión porque creen que estoy borracho, porque ustedes [el resto de pasajeros] no se ponen de pie y le dicen que todo esto es una tontería [que lo desalojen de la aeronave por ese motivo]. Simplemente les dije que no me sentía cómodo sentándome al lado de alguien que tenía que usar una mascarilla", ha insistido J. Smith.

El actor ha estado en el centro de la polémica en alguna otra ocasión por su posición antivacunas contra la covid-19. De hecho, no pudo asistir a los Screen Actors Guild Awards en 2022 por no estar inmunizado.

"No estoy vacunado, no me vacunaré", dijo Smith en un vídeo de Instagram hace un tiempo. "Creo que es peligroso para el sistema inmunitario... No es una ofensa para nadie. Son solo mis creencias. Simplemente no creo en esas cosas", señaló.