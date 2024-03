El Govern confía en que las previsiones de lluvia "para esta semana y la siguiente" permitan retirar la emergencia por sequía

Esperanza en Cataluña ante las previsiones meteorológicas de que siga lloviendo en los próximos días. El conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, no descarta que se pueda salir de la emergencia por sequía. "Siempre repetimos que si el volumen embalsado no supera por bastante el umbral del 16%, no la retiraremos. Pero si se cumplen las predicciones para esta semana y la siguiente, sí que lo podemos hacer", ha dicho en una entrevista para 'El Periódico'.

Mascort ha señalado que con los pantanos al 17% ya se podría salir de la emergencia. Los del Ter-Llobregat, Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall y el de Sant Ponç superaron el 16% de su capacidad (16,05%) este lunes, según el informe diario de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Entre todos acumulaban 98,24 hectómetros cúbicos de agua de los 612,07 posibles. Esto, sin embargo, no ha supuesto automáticamente salir de la fase de emergencia, puesto que el Govern ya alertó de que la salida se produciría cuando se observara que se superaba la cifra de forma sostenida.

El conseller también ha afirmado que si cae un chaparrón abundante y se llega al 20%, sí que se levantaría "seguro". Asimismo, ha aseverado que si el escenario permite evitar las restricciones, se evitarán. "Siempre es mejor que no haya", ha apuntado.

Sobre la potabilización del agua, ha reconocido que siempre que hay poca es más difícil hacerlo. "Podría pasar que no fuera potable, pero espero que no lleguemos a este escenario", ha añadido.

Por otro lado, ha explicado que esta semana el Govern dará el visto bueno a una primera modificación presupuestaria para disponer de ciertas partidas relacionas con subvenciones a los ayuntamientos y que dependían de la aprobación de las cuentas. Al no tener nuevos Presupuestos, Mascort ha explicado que el ejecutivo catalán trabaja para poder sacar adelante ciertas medidas que se incluían en los 1.045 millones que la Generalitat había anunciado para la sequía.