Belén Rueda recuerda los peores momentos tras el ictus que sufrió: "No lo conté porque tenía miedo de que nadie me contratara"

La actriz Belén Rueda ha estado invitada en el programa Collapse, de TVE, antes de que se estrene la serie Eva&Nicole y de retomar la gira teatral con Salomé. En este programa, la actriz habló del ictus que sufrió hace un tiempo y que en principio mantuvo en privado, pero del que ahora habla sin problema.

"Cuando me pasó yo no lo conté, se lo conté a las personas más cercanas", explicó. "Es que piensas que si lo cuentas quedarás inhabilitada a nivel laboral, vida, movimientos de viajes. Y es que esto es una cosa que se suele esconder, porque la gente te mira diferente, como con pena... Como que no eres capaz de hacer lo que hacías antes", aseguraba Belén Rueda.

La actriz tenía dudas de qué secuelas profesionales le podría ocasionar este importante problema de salud. "Tenía miedo de que determinados productores tuvieran también miedo de contratarme, pero yo creo que hay otras cosas que paran más los rodajes, como las drogas, etc".

Sentía la presión de si dejaban de contar con ella para nuevos proyectos. Una posible ausencia de trabajo sobre la que ya habló al analizar cómo se critica a las mujeres de más de 50 años por su físico.

Paradójicamente, el ictus que sufrió sí le hizo cambiar... a mejor: "Me salvó la vida. ¿Cómo se explica esto? Un ictus transitorio no llega a tener hemorragia, pero me faltó oxígeno en el cerebro. Me dio un susto muy grande, me llevaron al hospital con tiempo y me hicieron un examen y todas las pruebas de la cabeza".

Al hacerle todas esas pruebas, los médicos descubrieron un aneurisma, que podría haber provocado un ictus más grave. "Entonces mi neurólogo me dijo que ahora estás mejor que antes, puedes hacer tu vida normal, así que estoy feliz", confesaba una Belén Rueda totalmente recuperada.