"Koldo, llámame ya que despego enseguida"... un audio revela contactos entre Rubiales y la trama del exasesor de Ábalos

El exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, contactó con el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para intentar favorecer al empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y uno de los principales imputados por el caso Koldo. Así se desprende de unos audios revelados por El Confidencial, en los que se aprecia cómo exasesor de Ábalos recurrió a Rubiales para que ayudara al Zamora a ocupar la plaza de Segunda B que en 2019 dejó libre el Reus debido a su descenso administrativo.

"Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar como está el tema del Reus", se escucha en uno de esos audios, enviado por Rubiales Koldo el 17 de julio de 2019, al que respondió el receptor con un "mil gracias" y varios emoticonos de plegarias.

Aunque finalmente esa plaza de Segunda B no fue para el Zamora, los audios publicados por este medio evidencian que la relación entre Rubiales y Koldo era fluida. "Koldo, llámame ya que despego enseguida. Si no, os llamo yo a las 22.30. Espero que también estéis juntos a esa hora, si no, podemos hacer una llamada a tres. Un abrazo", se escucha en otro audio enviado por Rubiales al exasesor de Ábalos, en diciembre de 2019.

Víctor de Aldama, el supuesto comisionista o conseguidor del caso Koldo, adquirió el Zamora CF en 2018, cuando el club estaba al borde de la desaparición, en Tercera División y con una deuda imposible de saldar. Fue entonces cuando el Grupo Vivir, del que es socio y presidente ejecutivo De Aldama, llegó para saldar la deuda y sanear sus cuentas. Su as en la manga: tres patrocinadores llegados desde México, Oaxaca, Huatulco y Cavall 7. También Air Europa y dos empresas del sector sanitario, Megalab y la clínica de fertilidad Pronatal.

Al parecer, el empresario, por entonces de 35 años, estaba muy bien relacionado y podía hacer brillar de nuevo al equipo. Según los investigadores, el desembarco de estas marcas en un club venido a menos no era baladí y tenía que ver con las relaciones entre el nuevo presidente y Koldo García.