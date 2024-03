Mayte García, exmujer de Cañizares, relata los últimos momentos de vida de su hijo: "Le di permiso para irse"

Mayte García, exmujer del exfutbolista Santi Cañizares, recordó este viernes la muerte de su hijo Santi, un día antes de que se cumplieran seis años del trágico suceso, en el programa ¡De viernes!. La pareja perdió a su hijo en 2018 a causa de un tumor cerebral y la madre ha explicado el valor que tuvo su "niño" para afrontarlo tras darle "el permiso" para marcharse.

La enfermedad se llevó al pequeño Santi cuando tenía tan solo cinco años, pero tras haber luchado contra ella durante dos años de tratamientos y enfrentándose a tres infartos cerebrales y a una operación a vida o muerte.

Mayte García ha relatado cómo fue el transcurso de esos duros momentos, desde que le detectaron el tumor cerebral hasta que le dio "permiso" para irse. "Empezó con vómitos y mareos. Entró en coma. Le hicieron una resonancia y ahí me dijeron que tenía un tumor cerebral", ha explicado.

El pequeño Santi "se aferró a la vida literalmente", pero "uvo como dos paradas cardiorespiratorias" y fue cuando "una tarde que ya estaba muy malito le di permiso, el permiso que no deberíamos darle ninguno a nuestros hijos", ha descrito Mayte García.

Los médicos aseguraban que el pequeño de cinco años no quería irse por su madre, tal y como ha afirmado en el programa de Telecinco, y ha revelado cómo fue el momento de su despedida: "Le di las gracias por todo lo que me había enseñado. No se quería morir, se podía haber muerto perfectamente, los niños no son tontos. Saben lo que les pasa, y llevan la carga de la enfermedad que encima son niños".

Tan fuerte era el sentimiento de Santi hacia su madre que sus últimas palabras fueron "mamá", a pesar de no poder hablar "por los infartos que le había dado". "Dijo 'mamá' claramente y fuerte antes de marcharse", ha recordado visiblemente emocionada.

Santi Cañizares y Mayte García decidieron separarse en julio de 2021 pero mantienen una buena relación por sus tres hijas: la mayor de 14 años se llama Sofía, mientras que las más pequeñas, India y Martina, son mellizas y han cumplido 11 años.