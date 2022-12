El duro relato de Mayte García, exmujer de Santi Cañizares: "Para mí, mi hijo sigue vivo"

En 2018, Mayte García y Santiago Cañizares recibían el golpe más duro de su vida: su hijo Santi moría a los 5 años víctima de un tumor cerebral. Ahora, la empresaria, separada del exdeportista y con nuevo amor, ha hablado de ese duro episodio de su vida. "Para mí, mi hijo sigue vivo", confiesa desde su casa a Lecturas, donde ha recibido a la revista. "No puedo abrazar su cuerpo, pero sí su alma", dice emocionada.

"Vivo en paz desde la muerte de mi hijo. En el segundo en que se fue, sentí que estaba flotando", asegura la empresaria. "Desde entonces, perdí el miedo a la muerte. Sé que cuando me muera mi hijo me recibirá", dice.

Mayte sostiene que sus hijas "tienen que dar vida a su hermano". "Tiene que ser una extensión suya, porque han sido trillizos". Les digo que, aunque no exista, vive en nuestros corazones, y no debemos venirnos abajo si nos preguntan por él".

De la dura existencia de su pequeño, cuenta: "Se podía haber muerto el día uno con dos infartos cerebrales, pero luchó 15 meses. Fue mi fuerza. No quería que mis hijas tuvieran una madre depresiva". Además, desvela que su hijo no le vio llorar "jamás". "Iba al hospital maquillada y con tacones para que me viera guapa".

Sobre el fin del matrimonio con Cañizares, relata: "No quise llegar al límite de mirar a mi marido y no saber quién era. Por eso nos separamos". Además, afirma: "El dolor por la pérdida de mi hijo influyó en el fin de mi matrimonio. Hizo mella en nosotros de forma distinta".