El grupo 'Arde Bogotá', el más nominado a los primeros premios de la recién creada Academia de la Música de España

La banda de rock murciana Arde Bogotá encabeza el número de candidaturas de la primera edición de los Premios Nacionales de la Música que entrega la recientemente creada Academia de la Música en España, con nueve nominaciones, entre ellas la de Mejor artista, Mejor álbum del año (Cowboys de la A3), Mejor canción y Mejor compositor del año, así como la de Mejor gira y Nuevo artista.

Los galardones convocados por la ACAMUS, formalizada el pasado mes de enero, serán votados por los más de 800 miembros de esta institución, a partir del 25 de marzo.

Estos galardones constan de 48 categorías que abarcan los principales aspectos de la profesión y actividad musical de 2023.

La cantante Silvia Pérez Cruz también está nominada. GETTY IMAGES

Mientras que 43 categorías se eligen por votación, otros cinco galardones especiales se otorgarán a propuesta de los órganos del gobierno de la Academia.

A Arde Bogotá le sigue, con seis nominaciones, la cantante Silvia Pérez Cruz, que el pasado año publicó Toda la vida, un día. Aspira a las categorías de Artista del año, Álbum del año, Mejor álbum de cantautor, Mejor diseño de álbum, Mejor videoclip musical y Mejor canción en catalán.

A continuación se sitúan, con cinco nominaciones, Aitana (con su disco Alpha): Artista del año, Mejor álbum pop, Mejor canción urbana, Mejor álbum de música electrónica y Mejor canción de música electrónica; y el cantante Quevedo (Donde quiero estar): Artista del año, Canción del año, Mejor álbum de música urbana, Mejor canción urbana y Mejor videoclip musical.

María José Llergo tiene cinco candidaturas. ARCHIVO

También con cinco candidaturas figuran María José Llergo y La Plazuela. En la candidatura de Artista del año, a los ya mencionados Aitana, Arde Bogotá, Quevedo y Silvia Pérez Cruz se suman María José Llergo y Guitarricadelafuente.

En la de Álbum del año además de los discos de, Arde Bogotá y Toda la vida, un día, figuran también los de Robe Iniesta (Se nos lleva el aire), Alizzz (Boicot), María José Llergo (Ultrabelleza) y Rodrigo Cuevas (Manual de romería).

Mientras que el premio de Canción del año se lo disputan Madrid city (Ana Mena), Los perros (Arde Bogotá), ¿Volverá? (Coque Malla), Me la pegué (Delaporte), El tonto (Lola Índigo y Quevedo) y La raíz (Valeria Castro).

C Tangana aspira a premio. Cinemanía

Cantantes como C Tangana y el Robe Iniesta aspiran también a premio. En el caso del madrileño, principal representante del trap español, compite en la categoría de Mejor canción rap/hip hop, el de Mejor vídeoclip musical y el de Mejor canción en gallego / bable.

Por su parte, el exlíder de Extremoduro está nominado por el Mejor álbum del año, el de Mejor álbum de rock y Mejor canción de rock (El poder del arte).

En flamenco, el artista Israel Fernández cuenta con tres candidaturas, entre ellas la de Mejor álbum de flamenco por Pura sangre. En esta categoría compite con Alejandro Hurtado (Tamiz), Enrique el Extremeño (50 años de cante), José Quevedo, Bolita, (Fértil), Sebastián Cruz (Zarabanda) y Estrella Morente y Rafael Riqueni (Estrella y Rafael).

En la categoría de Mejor álbum de música clásica aspiran al premio Sixena de la Capell, de Ministrers Carlos Magraner; Diàlegs per a flauta y clarinet, de Elvira Querol y Séverine Rospocher; 'Bach', de Claudio Constantini; 'Origins Works for solo violín de la Orquesta Filarmónica de Málaga y Niebla', de Yhael May.

En jazz, los nominados a Mejor Álbum del género son The Chick Corea Symphony Tribute, de ADDA Sinfónica (Josep Vicent, Emilio Solla), Rodizio musical en Recoletos, de Albert Sanz y Javier Colina; El Siempre Mar, de Emilio Solla y Antonio Lizana; The Boss, de Pepe Sánchez; y Eléctrica, de Trinidad Jiménez.

Por último, entre otras candidaturas y categorías, compiten por el Premio al Mejor evento del año, Boombastic, Cooltural Fest, Inverfest, Noches del Botánico y Sonorama Ribera 2023.