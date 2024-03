Shakira dedica a Piqué otra de las canciones de su nuevo álbum: "No te olvido por más que aparente"

La artista colombiana Shakira ha sacado su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, con 16 canciones, muchas de ellas lanzadas en exclusiva este 22 de marzo. Entre ellas destaca la letra de La fuerte, un tema que la cantante ha vuelto a dedicar a su excompañero, Gerard Piqué.

La canción la ha hecho en colaboración con Bizarrap, con el que ya lanzó su exitosa Bzrp Music Sessions, Vol. 53, también dedicada al exfutbolista. Su ruptura fue de lo más polémica debido a los rumores de infidelidad por parte de Piqué.

Después de Te felicito, TQG y su sesión con el productor argentino, la artista ha vuelto a dedicar la letra de una de sus canciones a esa etapa de su vida y, en concreto, a quien fue su pareja durante 12 años.

"De haber sabido que iba a ser la última vez, te hubiera gozado más, pero no te aproveché. Y por creer que no tenía caducidad, guardé besos para después. Con las ganas me quedé", son algunos de los versos de La fuerte.

"No te olvido por más que aparente. Olvidarte yo trato. Pero a esta loba le da el arrebato", expresa también la cantante en su tema, uno de los 16 que conforman el álbum que la colombiana ha lanzado siete años después de su último disco, El Dorado.