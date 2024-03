Shakira lanza nuevo disco, 'Las mujeres ya no lloran': "No soy de la ONU, soy artista y nadie me va a decir cómo tengo que curarme"

Shakira está de celebración. Tras un año en el que ha captado la atención mediática, entre otras cosas, por todos sus exitosos nuevos temas, y después de siete años sin álbum, por fin estrena disco, Las mujeres ya no lloran, llamado así en honor al famoso verso de su canción con Bizarrap. Y, con motivo de este lanzamiento, ha concedido una muy reveladora entrevista a la emisora Apple Music 1, donde ha hablado de la creación del álbum, que ha sido "un proceso muy visceral".

"No he creado estas canciones yo sola. Siento que ha sido un proceso en el que mi público también ha desempeñado un papel importante. Porque mientras yo atravesaba estas complejas situaciones vitales, ellos estaban ahí apoyándome emocionalmente", defiende la cantante colombiana en su charla con Zane Lowe. "Mis fans estuvieron ahí en todo momento. Sabían lo que pasaba en mi vida. Me apoyaron y comprendieron. Había una comunión, así que sentir ese nivel de apoyo fue de gran ayuda para mí. Me animó mucho a seguir adelante".

"Notaba que mis experiencias se reflejaban en estas canciones, pero también muchas de las experiencias [de mis fans] y de muchas mujeres que estaban pasando por situaciones similares a las mías", añade sobre los que dice que son "los mejores fans del mundo". "Siento que los fans me han demostrado realmente su lealtad y me he sentido muy respaldada. Estoy en deuda con ellos".

"Es mejor confiar que no confiar nunca"

Su divorcio con Gerard Piqué ha copado gran parte del relato de su disco, así como su relación con su familia y su reacción con la supuesta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía: "Intento sacar el máximo partido de esas experiencias traumáticas y, de alguna manera, sublimar muchos deseos y elaborar mis propias frustraciones, mi ira, mis sentimientos de ruptura y transformarlos en algo productivo, en creatividad, en resistencia y fuerza".

"Me curo a través de esta música, y todavía me estoy curando. Es un proceso, pero sin duda la música ha desempeñado un papel muy terapéutico", describe la intérprete de Te felicito, la cual también habla de la lección que ha aprendido de su ruptura: "Es mejor confiar que no confiar nunca. Es mejor confiar aunque te traicionen, que no confiar nunca".

"Intento enseñar a mis hijos que hay mucha más gente buena en el mundo y merece la pena. Merece la pena amar. El amor es la experiencia más increíble que puede vivir un ser humano. Y nadie debería quitarte esa opinión", opina la artista colombiana.

La Shakira del pasado

La cantante también habla de cómo ha cambiado su voz, pues asegura que, cuando escucha alguna canción antigua, dice que "sonaba fatal". "Creo que he evolucionado. Ahora me gusto mucho más como artista, pero solo soy yo. A algunos de mis fans probablemente les guste más en otras etapas de mi vida artística. Pero creo que he evolucionado y que mi voz ha cambiado mucho", reflexiona.

También forma parte de su pasado su etapa en Barcelona, cuando vivía con Gerard Piqué y fue madre, primero de Sasha y después de Milan. "Era como una relación a veces de amor-odio porque cada vez que tenía que meterme en el estudio para hacer mi trabajo, fracasaba. Sentía que estaba dejando desatendida a mi familia. Había momentos en los que realmente no lo disfrutaba. Me sentía culpable, desgarrada", recuerda.

"Pero ahora es totalmente diferente. Aunque es más difícil porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, estos dos bebés que dependen tanto de mí. Y soy madre soltera, no tengo un marido en casa que me ayude con nada. En cierto modo, es bueno no tener marido porque eso no sé por qué me arrastraba".

"Intento transformar mis sentimientos de ruptura en algo productivo, en creatividad, resistencia y fuerza"

Sobre los pequeños, Shakira habla con Zane Lowe en su entrevista en Apple Music 1 sobre cómo fue empezar a hablar con ellos de la ruptura con su padre. "Fue una curva de aprendizaje. Hubo muchas lecciones en toda esa experiencia", detalla. "La sociedad nos enseña a ocultar nuestros sentimientos delante de nuestros hijos. Pero creo que eso es un error, porque ellos saben más y perciben las cosas de muchas maneras diferentes. Y saben distinguir cuando un adulto les miente. Quieren la verdad, porque si no les dices la verdad, se inventan su propia versión de la realidad".

La letra de su 'session' con Bizarrap

"Algunas personas de mi equipo querían que cambiara la letra. Estaban muy asustados por la reacción. Yo no soy una representante de la ONU. Soy una artista y nadie me va a decir cómo tengo que curarme. Nadie debería decirle a ninguna mujer cómo tiene que curarse y lamerse las heridas", rememora, sobre la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

"Esta es otra época por la que estamos pasando. Sé que a nuestras madres y abuelas la gente les decía que escondieran sus lágrimas, que ocultaran sus sentimientos delante de sus hijos y de la sociedad, que aceptaran lo que habían tenido que pasar, fuera lo que fuera", sostiene.

"Ahora las cosas son diferentes, y nadie debe decirle a nadie cómo debe ser el proceso. Así que esa canción era el vehículo perfecto para canalizar todas esas emociones", defiende la cantante. "Hacer todas estas canciones es lo que realmente me ayudó a tratar todos esos sentimientos y esas emociones intensas y convertirlos en productividad".