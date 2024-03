Mala Rodríguez: "Soy una jugona, hago lo que me da la gana y lo pruebo todo"

Se llama Mala, pero me asegura que es buena, tanto, que dice ser aburrida. Al minuto te das cuenta de que es mentira, con ella es imposible aburrirse. La Mala Rodríguez es indomable, rebelde, atrevida, divertida, una fuerza de la naturaleza que arrasa con todo cuando entra por una puerta.

"Lo que creo es que soy valiente… porque me atrevo con todo, en mi carrera al 100%... y en mi vida mucho más", señala. Y eso no se le puede negar, fue la primera mujer que destacó en el rap español, un referente para muchas otras chicas en un mundo de hombres: "Eso no era nada común… Al hacer mi primer disco no hice lo que ellos estaban haciendo, sino que conté mi historia… Toda mi porquería la saqué ahí, lo hice a mi manera y me quedé a gusto, y no le gustó a todo el mundo de ese círculo".

Hoy, charlamos en el encuentro de la industria musical que organiza Billbaord, donde se celebra el triunfo de la música latina, del que se siente parte importante. "A mí fue el mundo latino el que me apoyó cuando comenzaba", destaca.

Mala Rodríguez 13 de febrero de 1979, Jerez de la Frontera, Cádiz.

Nació en Jerez, en el seno de una familia humilde, pero inmensa, que siempre la ha apoyado, un "lujo ibérico", como su primer disco, en estos tiempos que corren. "¿Sabes lo que yo soy? Yo soy una jugona, chaval. Yo hago lo que me da la gana y lo pruebo todo. A mí me gusta vivir mi vida y vivirla a hierro", señala la cantante.

Para ella la vida no se degusta despacio, se prueba todo y luego se devora, por eso, llegó a tener incluso una página en la controvertida plataforma OnlyFans, por la que fue muy criticada: "Ya no tengo eso, me lo he quitado hace rato".

Allí mostraba fotos en ropa interior muy explícitas que levantaron la polémica. "Sí, me pareció una basura. Al principio, creía que podía controlarlo y no puedes controlarlo. No me sentía bien", añade. "También es muy bonito decir 'ay, mira esa'. La gente las culpa a ellas, pero no culpan a todos esos comemierda que están haciendo eso. Culpan a la puta, pero nadie dice nada del putero".

Ensayo, error, es su fórmula, sin fustigamientos ni autocríticas destructivas, porque "no existe el fracaso, la vida son pasos que se dan y, si no te gustan, se desandan", dice convencida.

Tras cuatro años de duro trabajo, Un mundo raro, su último disco, verá la luz en mayo. Un proyecto que no habla de rupturas, dice bromeando, sino de la vida de verdad; del ego, del perdón, de las drogas, de su verdad.

"Para mí el rap es un medio de expresión en el que tienes que tener el valor de soltar verdades", declara Mala Rodríguez. Verdad y humor, las dos muletas con las que torea la vida: "Sin el humor y sin la risa, soy incapaz, necesito reírme cada día, como necesito mear".

A mi pregunta sobre el feminismo, tampoco duda: "Creo que he ejercido como feminista sin saber lo que significaba. Siempre he creído que tenía los mismos derechos que ellos".

Hoy, a sus 44 años, se siente a gusto en su piel, en su cuerpo, se acepta y enorgullece y, sobre todo, se siente libre ante la mirada del resto. "Dice Nathy Peluso que la que es lista se aprovecha. Pues yo creo que la que es lista se cuida. Y una mujer también se cuida manteniendo alto su valor", sentencia. Si esto va de valor, ella es oro puro, de ese que sigue en alza en estos tiempos.