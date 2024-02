Entrevista

Mabel tiene una fuerza arrolladora y una sonrisa indeleble, aunque a veces le cueste mantenerla, como asegura: "Hablar de lo que yo hablo pasa factura". Y es que los últimos 20 años de su vida los ha dedicado a visibilizar la historia de muchas mujeres prostituidas, a denunciar la trata, la pornificación de nuestros jóvenes y las redes sociales como cómplices de todo este entramado.

"Hago documentales porque utilizo el cine como una herramienta de transformación social, no hago documentales para ganar Goyas ni premios", dice. Pero la realidad es que, además, los gana. Se acaba de alzar con su segundo Goya por el mejor cortometraje documental, Ava, donde da voz a las mujeres prostituidas con discapacidad, la que les provoca la realidad que sufren cada día.

Su discurso en la gala, denunciando que la prostitución de las mujeres es la esclavitud del siglo XXI, fue uno de los más cortos, pero de los más rotundos. Una bofetada de realidad que se convirtió en trending topic en las redes.

Mabel Lozano 28 de diciembre de 1967, Villaluenga de la Sagra (Toledo)

"Cuando tú hablas de trata sexual, todo el mundo tiene clarísimo que nadie quiere la esclavitud, pero cuando hablas de prostitución dicen que eso es otra cosa… Pretty Woman es una película que blanquea la prostitución, las mujeres están siendo captadas y, en muchos casos, abocadas a esto por las leyes de extranjería de nuestro país" asegura. "En otros países, si tú naces pobre, vas a escuchar desde niña que siempre puedes ser puta. Muchas veces tu situación económica de falta de derechos, de falta de herramientas, te aboca a eso. Si pudieras elegir la libertad, ¿lo hubieras elegido?, no, ninguna mujer nace para ser puta".

Hoy, la sociedad está más acostumbrada a este tipo de debates, pero hace 20 años, cuando ella comenzó a hablar de trata, todo era muy distinto. Una modelo, actriz y presentadora de metro ochenta hablando de temas tan duros suscitó prejuicios.

"Mi primer documental no lo vio nadie, nadie quería hablar de la trata. Yo pensé que tenía que deconstruirme para que mi físico no eclipsase mi trabajo, pero eso eran prejuicios míos. Aunque también hubo gente que los tuvo, decían: 'qué hace esta estrella de televisión hablando de la prostitución, si la que es puta es porque quiere'", explica.

Un trabajo que ha tenido que hacer por fuera y por dentro. Recibió el Goya enfundada en un traje de chaqueta azul eléctrico, toda una declaración de intenciones: "Yo ya llevo trajes. He llevado muchos vestidos y taconazos en mi época de presentadora de televisión. Y cuando bajé de ese escenario con mi Goya, di tres mil millones de besos, abrazos, fotos, me senté, bailé y disfruté muchísimo, porque mi ropa me permitía estar feliz y contenta. Si hubiera tenido un vestido palabra de honor, me lo hubiera tenido que subir todo el tiempo".

Mabel Lozano. JORGE PARÍS

Una edición de los Goya, la de este año, con gran presencia femenina: "Es curioso que los medios no nos preguntasen dónde estábamos hace años, dónde estaba el 50% de la población y del talento. La mirada en el cine tiene que ser plural, diversa, como el mundo. Si siempre es la mirada del hombre, vemos un cine sesgado, un cine tuerto".

Un cine al que ella siempre aportará dos ojos y muy abiertos, aunque cambie de registro. "Ahora estoy haciendo un corto de animación que se llama Lola Lolita Lolaza sobre mi cáncer de mama". Distintos problemas, pero siempre un denominador común, las mujeres. "Es muchísimo mejor un mundo donde mujeres y hombres vayamos de la mano, a uno donde las mujeres vayamos dos pasos por detrás". Un mundo, en el que su mirada, siempre será imprescindible.