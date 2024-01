Sole Giménez: "La cosificación de la mujer en la música es un hecho y las nuevas generaciones lo permiten"

Dicen que hay dos tipos de personas, a las que se les dan bien las plantas y a las que se les mueren hasta los cactus. Sole Giménez y yo somos de las primeras. "Estamos en un sitio lleno de paz, las plantas y las flores dan mucha paz… Es una de mis aficiones favoritas", me asegura.

Y aquí estamos, en la Floristería Mariví, un pequeño vergel en el barrio de Vallecas, rodeadas de plantas, porque para cuidarlas hay que tener talento, y para mantenerse 40 años en el mundo de la música, siendo mujer, como ha hecho ella, mucho más.

"Supongo que es una mezcla de talento, cabezonería, constancia, mucho trabajo y sacrificio, muchas cosas… Somos poquísimas las que quedamos, se cuentan casi con los dedos de las manos", afirma. Los datos dicen que solo el 20% de la música que se escucha está hecha por mujeres.

Soledad Giménez, 27 de febrero de 1963, París.

"En la música no solo necesitamos cantantes, también necesitamos músicos, ahí hay un gran desequilibrio. La mayoría de los músicos siguen siendo chicos. Evidentemente, faltan referentes, faltan chicas tocando la batería, tocando el bajo, tocando las guitarras, etcétera. Por eso me imagino que luego cuesta estar ahí o verse ahí", señala rotunda.

Cuando ella empezó, los referentes todavía eran más escasos. Corrían inicios de los 80 cuando Sole, junto a su hermano y otro amigo, fundaron el grupo Presuntos Implicados, en el que era la cantante. Vendieron más de 3 millones de discos y consiguieron 14 discos de platino, tiempos muy distintos a los que vive hoy la industria.

Sole Giménez. SERGIO GARCÍA CARRASCO

"Si hablamos de la música de masas… sí que es una música con demasiada falta de contenido bajo mi punto de vista. Curioso que, en la música, a las mujeres, en general, se les pida belleza, cuerpos... A mí jamás se me ha ocurrido enseñar nada. Es verdad que la cosificación en la música es un hecho y parece que por las nuevas generaciones está absolutamente permitido, admitido. Eso tiene mucho que ver a lo mejor con que la industria está liderada todavía por hombres", opina.

Me asegura que siempre se ha sentido dueña de su carrera y ha tomado muchas decisiones, las que la han traído hasta aquí, a seguir haciendo música 40 años más tarde. Hoy mismo estará rodeada de figuras como Joan Manuel Serrat, Conchita o Antonio José en su concierto en Madrid dentro del Festival Inverfest, en el que interpretará su último disco Celebración.

Estará acompañada también de figuras como Víctor Manuel, Rosana o Juan Valderrama, viejos amigos, aunque también apuesta por las nuevas generaciones: "Me gusta Taylor Swift… y también disfruté mucho con el disco de El madrileño de C. Tangana". Con lo único que no puede, me confiesa, es con el reguetón y de nuevo, como con las plantas, volvemos a coincidir.