India Martínez: "Me he tenido que pelear metafórica y literalmente"

India Martínez lleva peleando desde que nació, quizá por eso lo de charlar en la escuela de Shaolin Cultural Center Spain le parezca estar en casa. Primero tuvo que hacerlo en su barrio, Las Palmeras, de donde proviene. Vivió en el bloque 11 de uno de los mayores núcleos de población de exclusión de Europa, donde tuvo que luchar metafórica y literalmente.

"Por desgracia, me he peleado literalmente, pero eso precisamente es lo que me hace odiar la violencia, no va conmigo. Lo has visto en la calle y por eso huyes de eso…, pero no te queda otra que luchar mucho por lo que quieres conseguir", explica. Un origen del que está orgullosa, como demostró con su anterior disco, llamado Palmeras, y que marca y conforma lo que es hoy, una luchadora también en el mundo de la música.

"Yo creo que las artes marciales y la música van de la mano. Hay que estar preparada, tener buena disciplina, tener educación, respeto también hacia los demás, competitividad, pero sobre todo con uno mismo, y saber qué armas tienes para no usarlas", añade.

Ella sabe lo que es empezar y abrirse un camino, de ahí que uno de sus últimos vídeos en redes sociales fuese tan viral. En él, una cantante callejera interpreta una de sus canciones cuando ella paseaba con su novio, no se lo pensó dos veces y se puso junto a ella a interpretar el tema a dos voces, ante la sorpresa de muchos viandantes, que no daban crédito con la escena.

"Fue muy bonito, de verdad, te juro que yo estaba más nerviosa que ella y cuando me iba dirigiendo hacia ella me decía a mí misma '¿qué estoy haciendo?, ¿y si no me conoce y no sabe que soy yo?'... Fue superimprovisado. Empecé a escuchar la canción, sonaba en la calle, una voz superbonita y le digo a mi chico 'graba, graba'. Y se vino detrás de mí y me salió así sobre la marcha. No sabía lo que iba a pasar, pero de repente surgió la magia… Un concierto ahí en plena calle, y esto me hace pisar el suelo por un momento y meterme en la piel de esa niña que está empezando, Rosa Valdivia se llama, y le das oportunidades también", recuerda.

Ya han pasado unos años desde que ella comenzó su andadura y, desde entonces, atesora varias nominaciones a los Grammy y hasta un Goya a Mejor Canción Original por Niño sin miedo: "Ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado, que te reconozcan de esa manera".

Cerrará en Madrid su gira el próximo 19 de enero en el Wizink Center, dentro del Festival Inverfest, donde, por cierto, anuncia que estrenará un nuevo tema. Me confiesa también que se planteó ser guardia civil, pero la música finalmente se cruzó en su camino. Y es que ella se atreve con todo, con las artes marciales y también con el teatro, donde se estrenó por Lorca el año pasado. Quizá, en breve, la veamos recogiendo otro Goya, pero esta vez, como actriz.